Telehit se renueva en programación y conductores

La plataforma de entretenimiento ofrecerá contenido de espectáculos, cine, comedia, reality, sin dejar de lado su esencia musical

Claudio Rodríguez conducirá “Filmaniaco”, donde hablará por primera vez de cine, mientras que Paly Duval debuta como conductora en la programación de Telehit

Arturo Arellano

En ese afán de seguir siempre a la vanguardia, Telehit renueva su contenido e integra nuevos conductores, ejemplo claro de esta reestructuración es la inclusión de Paly Duval, que debuta como conductora en la programación, realizando entrevistas y cápsulas sobre todo música del mercado anglosajón. Y por otra parte de los de casa, se mantiene Claudio Rodríguez, pero esta vez con “Filmaniaco”, un programa en el que deja ver una de sus grandes pasiones: el cine, del que platicará, dando datos interesantes, rcomendaciones y adelantos.

Paly y Claudio platicaron detalles durante su visita a la redacción de DIARIO IMAGEN. En el caso de Paly dijo: “es contenido para medios digitales y televisión, principalmente de música, artistas extranjeros. Todo en un enfoque origimal, juvenil y fresco para esta nueva audiencia, Telehit se está adaptando a esto con su programación, es un cambio radical que incluye televisión, una app, contenidos cortos. Es muy interesante, porque los conductores estaremos presentes en todos lados”. Siendo nueva en la plataforma declaró que “nuestra chamba es hacer cosas frescas, ganarnos el lugar y hacer valer la oportunidad que nos han brindado”.

Siendo hija de la reconocida actriz y comediante Consuelo Duval, Paly señaló: “creo que he trabajado mucho yo solita, para hacer mi propio camino, pero finalmente soy hija de mi madre y es un orgullo para mi, idependientemente si ser su hija me ha ayudado o no este medio, ella es una mujer que admiro y que me ha dado todas las bases para luchar por lo que yo quiero. La gente sabe cuánto he trabajado para estar en donde estoy, independientemente del nombre que tengo o mi familia, creo que para bien o mal no puedo dejar mi sangre”. Recuerda “mi llegada a Telehit fue porque llegué a hacer una entrevista para editar mi álbum, pero conocí a Carlos (Murguía), me dijo que estaban cambiando las cosas, luego regresé, audicioné y me quedé”.

Claudio, por su parte explicó: “por fin me toca hablar de otra de mis grandes pasiones, que es el cine, no había podido hacerlo antes, ya lo habia hecho de música y artes marciales mixtas, pero no de cine, ahora me dan este programa en el que puedo abrir las puertas de mi departamento, tengo invitados que no son necesariamente de cine, pues el chiste es hablar del tema pero de una manera relajada, no somos críticos, pero si gente que nos gusta ver películas”. Adelanta que su repertorio es muy variado “voy a tratar de entrarle a todo, no quiero que sea un programa de cine de nicho, por ejemplo, tengo una sección con un personaje que se llama “Zenzei”, es una cabeza de zombie, que estará recomendando una pelicula Gore todos los días, pero también hablaré de lo que está en cartelera y recomendando soundtracks. Los invitados también hablarán de sus cintas favoritas, será un programa versátil con películas clavadas, pero también lo comercial”.

A mediano plazo refiere: “me gustaría estar yendo a las premieres, quiero conseguir entrevistas con actores a nivel internacional, pero también sé que estoy empezando y muchas personas dirán: ‘ese pelón por qué tiene que estar hablando de cine’, así que mi primer tirada es convencer y demostrar por qué hago esto, que si me gusta y si sé, después ya todo vendrá solo por consecuencia”.

Esta nueva etapa de Telehit ya arrancó, con el lanzamiento gradual de nuevos contenidos, entre los que destaca justamente “Filmaniaco” con Claudio Rodríguez, las cápsulas y participaciones eventuales de Paly Duval durante las emisiones del canal. “Filmaniaco” se transmite los jueves a las 21:00 horas y las apariciones de Paly no tienen un horario fijo, sino son transmitidas durante el transcurso de esta nueva programación.