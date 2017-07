“El PRI no tiene dueños”: rebeldes a dirigencia

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

En esta ocasión el encuentro de rebeldes del tricolor creció: de los 89 iniciales aumentó en un mes a más de 200.

¿Muchos… pocos? ¿Ese grupo realmente puede representar una insurrección interna importante? ¿Quién sería el Cuauhtémoc Cárdenas de hoy? ¿Lo hay?

Ni idea. Unos adelantan los nombres de los más sobresalientes del grupo, algunos con potentes historias personales.

Así, con Ivonne Ortega como su abierta candidata a la Presidencia de la República, la rebeldía priísta cobró mayor fuerza.

En una nueva aparición, esta vez bajo el nombre de Encuentro Expresión Militante, estos 200 militantes indicaron que pedirán que la XXII Asamblea Nacional del PRI, a realizarse el sábado el 12 de agosto se reformen los estatutos para establecer que la selección de candidatos deberá operarse por consulta a las bases.

Sólo así se erradicará la antidemocrática práctica de la designación cupular denominada como “dedazo”, indicaron.

Es la única forma de que el PRI recupere no sólo credibilidad y apoyo ciudadanos sino rentabilidad electoral, afirmaron otros

E Ivonne Ortega recuperó lo dicho por ella misma en el primer encuentro:

– Luego de recuperar la Presidencia en 2012, el PRI ha bajado de 20 a 14 el número de sus gobernadores y en esos 4 años anteriores (que son los que lleva el sexenio de Enrique Peña Nieto) el PRI ha perdido 4 millones 700 mil votos, dijo.

Es inocultable que el PRI, dijo, pierde el ánimo de su militancia al parejo de su rentabilidad electoral.

Consideró entonces que si el PRI quiere ser competitivo en 2018, no solo en la contienda presidencial, sino también en el resto de los cargos, deberá dejar que las bases del tricolor y los ciudadanos elijan a sus candidatos.

Los militantes, afirmó, se sienten “decepcionados y utilizados”, pues luego de cada proceso electoral el PRI los abandona.

Se deben desechar de una vez por todas las decisiones cupulares y abrirse a una consulta popular, indicó.

Esto, comentó, no es nuevo. Enrique Ochoa Reza (el presidente del PRI) lo sabe.

Y reiteró que buscará ser la candidata del PRI a la Presidencia.

“En la competencia seguramente nos inscribiremos varios… pero vale la pena que sea la ciudadanía la que decida, sería el tamiz de la sociedad”, indicó.

“Tenemos que cambiar el método… escuchar a la militancia”, insistió.

Recordó igual que fue desde finales de 2016 cuando expresó abiertamente su intención de buscar la candidatura presidencial del PRI. Entonces solicitó licencia como diputada federal y se fue a recorrer el país. Lo dice, deja esa aspiración en la puerta… “¿para qué ser candidata de un partido sin rentabilidad electoral?”, precisa.

Durante el encuentro, al que asistieron cuadros estatales, municipales y de corrientes internas diversas –algunas hasta confrontadas entre sí–, coincidieron en que las decisiones de futuro no pueden estar más en manos de unos cuantos.

No más imposiciones ni corrupción, hay que regresar el partido a la ciudadanía.

Hugo Díaz Thomé, quien pretendiera disputar la presidencia a Enrique Ochoa Reza el año pasado, advirtió con el evidente apoyo de todos que la actual cúpula tricolor debe entender que el PRI no tiene dueño.

El primer encuentro

Esta nueva reunión tiene como antecedente el encuentro realizado por 89 priístas el viernes 16 de junio anterior.

Convocados entonces por Alianza Generacional, encabezada José Ramón Martel, Ivonne Ortega, José Encarnación Alfaro, Alberto Aguilar Iñárritu, Yolanda de la Torre, Ernesto Gándara y Nabor Ojeda, para exigir justamente lo de trasladar a la militancia la elección de sus candidatos, el movimiento rebelde tuvo una respuesta pésima de la dirigencia nacional.

“Son políticos de café que se reunieron a criticar y a dañar a nuestro partido. No representan al priísmo nacional, sobre todo porque sus palabras están expresadas desde la frustración.

“Están buscando destruir y criticar un proyecto político ganador. Ahí están los resultados electorales que nos fueron favorables. No caben esas expresiones que surgen a partir de ambiciones personales. Son descalificaciones sin sustento”, indicó entonces el senador con licencia y dirigente nacional de la CNOP, el jalisciense Arturo Zamora.

Y les recordó que justamente la XXII Asamblea fue convocada, por lo cual no había necesidad de promover encuentros por fuera.

Martel dijo entonces que todos los planteamientos y propuestas servirían para elaborar un documento de 10 puntos que sería llevado al pleno de la Asamblea Nacional por la ex gobernadora de Yucatán y ex secretaria General del PRI, Ivonne Ortega –-autoproclamada como precandidata del PRI a la Presidencia de la República–, pero, advirtió:

“Si hay oídos sordos, repensaremos qué vamos a hacer… me quedo con eso, con mucha seriedad: somos muchos los que pensamos lo mismo, los que pensamos igual, perdón por la expresión, los que estamos hasta la madre de seguir perdiendo el prestigio del PRI con lo que se está viviendo, estamos hasta la madre.

“Entonces, ¿qué vamos a hacer si pensamos igual, si queremos que sea diferente?… ¡una lucha dentro!, pero si esa lucha cae en el desierto y se seca la gota, ya sabemos que nos reuniremos para saber y decidir qué es lo que sigue con nuestras convicciones, nuestra ética, con nuestra moral y con nuestro deseo de seguir haciendo política.

“Queremos recuperar un México que piense que por encima de las ambiciones de poder y de dinero… está el cómo lograr que los que menos tienen puedan ascender socialmente”, dijo.

Ivonne Ortega dijo entonces que:

“Hay muchos ejemplos de cómo el PRI ha perdido elecciones por malas decisiones al elegir candidatos, muchos de ellos sin el aval de la militancia, por eso es necesario que las candidaturas surjan de consultas directas a la base y a la ciudadanía”.

Desde entonces Ivonne Ortega, Hugo Díaz-Thomé y los demás exigieron que el candidato del PRI a la Presidencia de la República fuese elegido en un proceso abierto a la base militante “y no de la decisión de Enrique Peña Nieto”.

La respuesta

Hoy la respuesta del CEN del PRI no la dio Zamora, sino Alejandra Del Moral, dirigente del tricolor en el Estado de México, donde el PRI de Ochoa Reza retuvo hace un mes la gubernatura del estado.

“El PRI tiene una gran responsabilidad histórica con México y la va a cumplir sin pretextos”, les indicó Del Moral al encabezar la Asamblea Estatal deliberativa y electiva del priismo mexiquense rumbo a la XXII Asamblea Nacional Ordinaria.

Ante más de 6 mil 600 delegados estatales que acudieron a participar en las 5 mesas nacionales temáticas, les recordó a los rebeldes que el PRI ha realizado ya 3,200 asambleas deliberativas en la República y que el deber interno es participr institucionalmente dentro de ese mecanismo, no en encuentros por fuera.

En fin. Jaloneos, amenazas de ruptura, presiones dentro del priìsmo ante su asamblea nacional de agosto.

Un lunes excepcional

Hoy en el INE se decidirá el destino de la gubernatura en Coahuila. No hay más que de 2 sopas: o anulación o ratificación de la victoria del priìsta Miguel Ángel Riquelme. Yo creo que habrá ratificación, pero no me sorprendería lo contrario.

Hoy e igual forma se cumplirá el proceso de extradición del ex gobernador veracruzano Javier Duarte. No más especulaciones, llegará a una cárcel de la Ciudad de México y ahí comenzará su juicio real.

