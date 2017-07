Milo Kmpos es la nueva voz de la música romántica

El cantautor presenta su más reciente disco, del que se desprende su sencillo “El verdadero”

Arturo Arellano

Con una propuesta versátil, fresca y romántica, es que Milo Kmpos presenta su más reciente disco “El verdadero”, del que se desprende un sencillo homónimo, que actualmente circula con éxito en plataformas digitales. Milo tiene una trayectoria de 10 años como compositor y cantante, pero es hasta este 2017 que tiene la opotunidad de presentar un disco para el mercado, lo mismo ya se prepara para ofrecer conciertos en vivo, tentativamente en El Voilà de Antara Polanco y El Éxito de la colonia Nápoles.

Milo Kmpos visitó la redacción de DIARIOIMAGEN y nos contó que “tanto el sencillo como el disco se llaman ‘El verdadero’, ya lo pueden encontrar en plataformas digitales y en el formato físico en la tienda de Facebook. La canción es una balada pop y todos los temas que componen el disco son de mi autoría. A diferencia del primer sencillo ‘Quédate’, ésta es una balada, porque el primero era más en un estilo de urbano, pop, latino, como esa onda que está sonando mucho. ‘El verdadero’ es una balada totalmente romántica, orgánica, en la que trato de reflejar mi concepto, muy alternativo, logrando un equilibrio entre canciones con programación, sintetizadores, eléctricas y otras más orgánicas, que me gusta mucho. Así en el disco se encuentran sonidos urbanos, baladas, latino, rock, funk, un poco de todo lo que me gusta escuchar”.

Señaló que su materia prima, para sus canciones sin duda alguna es “el amor, el amor vende y el desamor vende más. Siempre he pensado que como autor no todo lo que escribes lo tienes que haber vivido. Hay canciones que sí son basadas en experiencias personales, pero otras que son experiencias que me ha tocado ver o escuchar y en ese caso me toca ponerme en el lugar del protagonista de la historia y desenvolverla, llevarla a la música para que la gente también se identifique. Tengo 10 años componiendo y es evidente que tus canciones van madurando, esa experiencia puedo decir que está reflejada en este nuevo disco”.

Asegura también que “el disco es muy transparente, conlleva un poquito más de mí, qué música escucho, los sonidos que me gustan, mi personalidad, qué pienso sobre el amor y el desamor, en cada canción la gente se podrá dar cuenta de ello”.

Milo Kmpos se congratula de tener un sonido que le define “hoy todo mundo se está yendo por una sola cosa, los urbanos no hacen más que urbano, baladistas solamente hacen baladas, en mi caso no quiero enfrascarme en una sola cosa, ni siquiera creo poder etiquetar mi música, prefiero hacer un poco de todo, ser versátil”.

No obstante, refiere que encontrar ese equilibrio ha sido difícil “hay que experientar mucho, grabar, hacer maquetas, escuchar música y en tu manera de componer vas llegando al equilibrio para no sonar tan dentro de una sola cosa. Este es mi segundo disco, el primero no se comercializó, pero en eso de ir probando, es que se encuentra un estilo propio”.

Sobre sus shows en vivo explica que “llevo una banda completa, buscando que suene bien, de pronto es difícil porque cuando grabas un disco tienes muchas herramientas a la mano y se vuelve casi imposible hacerlo en vivo, pero con la tecnología tenemos la posibilidad de tocar con secuencias, de manera que si es muy completo el sonido. Me considero más músico que cantante, entonces estoy arriba del escenario con mis instrumentos, no apuesto mucho a los bailarines, prefiero tener una producción vistosa, escenografía, vestir el escenario con algo visual y que musicalmente suene impecable”, concluyó.