Les quiero demostrar que sé cantar y que voy por el Auditorio Nacional: Rubí

La quinceañera más famosa de México y el mundo se lanza como intérprete de reggaetón

Promueve su sencillo “No quiero nada”, que canta a dueto con el venezolano Yhan Rivera

Asael Grande

Rubí Ibarra, la quinceañera más famosa de México y del mundo, ahora debuta como cantante de reggaetón.

“No quiero nada” es el nuevo tema que le canta al desamor, ahora hace dueto con el cantautor venezolano Yhan Rivera: “el sencillo que estoy promocionando es ‘No quiero nada’, es un tema que es una canción que me gusta mucho, porque habla de de alguien que ya no quiere con nadie, se me hizo bonita la letra, el ritmo y la intención, espero que a la gente le guste su ritmo de pop urbano, estoy grabando algunas canciones que serán covers, pronto tendré una canción inédita, mía; el compositor que me escribió ‘No quiero nada’ se llama Yhan Rivera, amigo mío, y es muy lindo, muy buena onda, él también se va a lanzar para cantante”, dijo Rubí a DIARIOIMAGEN.

Recordemos que el pasado 26 de diciembre la quinceañera cumplió su sueño de una gran fiesta por su cumpleaños, al que acudieron personas de todas partes de mundo, quienes ahora se sorprenderán con el lanzamiento de “No quiero nada”, tema que será lanzado en videoclip: “fue grabado en Acapulco, trata de que el chavo quiere volver con su ex novia, pero ella le dice que ya no quiere nada, que ya es feliz y la deje en paz, elegimos Acapulco porque no conocía ese lugar, ni había grabado un video, fue un video de mucha presión y trabajo, los covers que voy a grabar será ‘El chisme’, de Reykon, me encanta esa canción, otro tema será el de Sebastián Yatra, y de Chino y Nacho, estamos entre lanzar una canción de Sofía Reyes o de Becky D, vamos apenas en la selección de temas para el disco, me gustaría cantar en inglés, porque escucho también pop, a Ariana Grande, Selena Gómez, Nicki Minaj, J. Balvin, Maluma, todos ellos, el disco lo vamos a grabar aquí en México”, comentó Rubí, quien fue galardonada con el premio ‘Bomba Viral’ en los MTV MiAw 2017, gracias al conocido video de invitación a su fiesta de quince años que se convirtió en un fenómeno en internet en 2016: “ir a esos premios fue algo padre, porque conocí a varios youtubers, a artistas como Mario Bautista, es muy lindo, son unos premios muy juveniles, estuve a gusto, me sentí como que de ahí yo era”, agregó.

Con nueva imagen, Rubí Ibarra luce en este 2017 un look diamantado, creación del diseñador Alejandro Matta, chamarra tipo colegial, shorts y tenis con brillos: “estoy haciendo algo que ahora me define como cantante, en cómo soy yo, me gustaría que la gente cantara mis canciones, me gustaría cantar en el Auditorio Nacional, les quiero demostrar que sé cantar, y que tengo ganas de hacer esto”, finalizó Rubí.

ESTRENA LOOK, A CARGO DE ALEJANDRO MATTA

