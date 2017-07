Carlos Silva presentará “Tiempo de Big Band” en el Lunario

El show será el banderazo de salida del Big Band Fest el próximo 2 de agosto

Arturo Arellano

Como parte de las actividades organizadas por el Lunario del Auditorio Nacional en el Big Band Fest, se presentará Carlos Silva con su espectáculo “Tiempo de Big Band” en el que reúne sus tres frentes musicales, que van desde lo clásico, pasando por adaptaciones de temas mexicanos al jazz y finalmente temas originales, con lo que completa un show de punta a punta que se podrá disfrutar el 2 de agosto en el recinto mencionado.

Carlos Silva es conocido en redes sociales como “Tiempo detenido”, un proyecto que surge justamente en internet del que platica “empecé con un perfil de Twitter compartiendo cosas que escribía fuera de redes sociales. Aprovechando esa audiencia, decido seguir escribiendo y participé en un libro, después hice fotografía ya en 2015 y pensé que también era buen momento de moverme a la música, con el mismo nombre, pero añadiendo ‘Tiempo detenido’ y la orquesta de los 10 inolvidables”.

Explica “he tenido fascinación por la utopía y eso del tiempo detenido es una fantasía de cosas que uno no quiere que se vayan, cuando estás con alguien a quien amas o en un lugar maravilloso. Yo empecé a lograr eso de detener el tiempo a través del arte, escribiendo, haciendo fotos, pero la música lo hace más trascendental, porque además de que plasmas un momento en una canción, este sigue vivo y en movimiento. Me empezó a gustar esa idea de poner mis canciones en música de jazz. Soy cantante y compositor, me junté con amigos y decidí que lo que quería hacer era algo mas inclinado al Big Band. El jazz es la especialización de la música y el Big Band es algo majestuoso que suena grande y bonito”.

Explica que su proyecto se compone de tres frentes “el primero es retomar lo clásico como Frank Sinatra y Tony Benet, darles un toque local del país, pero sin dejar de hacer esos temas clásicos. El segundo frente son canciones icónicas de la cultura mexicana como ‘Déjame vivir’, ‘Cien años’, ‘Amorcito corazón’ llevadas al concepto del Big Band. Y el tercer frente son mis propios temas, que no estaban pensados para Big Band, sino para pop, pero decidí ponerles arreglo para orquesta y ‘Abre los ojos bien’, es la canción con la que arrancamos, con violines, chelo, trompetas, saxofón, trombones, flauta y no deja de ser pop pero con orquestación. Quedó tan enorme que para acabar de mezclar, invite a cantar a Juan Manuel Torre Blanca”.

Lo mismo, este tema ya tiene su video “fue grabado en una hacienda que está en ruinas, lo quisimos hacer así, porque la canción habla de cuando estás frente a una relación dura difícil y hasta destructiva, pero a la vez hermosa. Lo comparo como la fuerza destructiva de la naturaleza, que a pesar de destruir no deja de ser hermosa, como un volcán en erupción”.

El Big Band Fest arranca con la presentación de Carlos Silva el 2 de agosto en el Lunario del Auditorio, pero el festival se compone de seis fechas más en las que otros exponentes ofrecerán su legado en el género. “El show se llama tiempo de Big Band, de entrada es toda la orquesta con temas clásicos del género en el mundo, una sección de Frank Sinatra, recordándole como el mayor exponente. Después parte acústica y popurrí para que se sienta puro jazz, algo muy mágico. Posteriormente una sección de solos para que los músicos den muestra de su talento, sin cantante, donde la orquesta protagoniza. Y finalmente toco todas las canciones de mi repertorio, además de dos canciones que se van a estrenar ese día”, concluyó.