“Sólo para mujeres” regresa para cumplirle al sexo femenino con 60 minutos de acción

Con un elenco de entre 27 y 60 años de edad, se presentará los días 22, 23 y 24 de septiembre en el Centro Cultural Teatro 1

Arturo Arellano

El concepto “Sólo para mujeres”, nació en 1999 en un México más conservador, por lo que causó gran polémica, siendo el primer espectáculo creado para consentir a la mujer y llevarlas al límite. Hoy casi 20 años después, sus líderes Alexis Ayala y Sergio Mayer han reclutado un nuevo elenco, con elementos mexicanos e internacionales, quienes harán una serie de presentaciones más espectaculares y desinhibidas que nunca, lo cual sucederá de entrada los días 22, 23 y 24 de septiembre en el Centro Cultural Teatro 1, para luego recorrer otros lugares del país, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá.

En conferencia de prensa, algunos de sus protagonistas aseguraron que el show estará en un concepto retro, con 15 temas y una duración de 60 minutos, durante los que no escatimarán en producción y vestuarios, buscando así lograr un espectáculo de corte internacional. El primero en hablar fue Sergio Mayer, “llevamos dos semanas ensayando, debemos tener listo todo a principios de septiembre, para después montar la parte de la producción y a partir de ahí arrancar la gira, de septiembre a diciembre ya está confirmado Monterrey y Guadalajara, nos compraron el show aún sin sacar a luz el elenco, eso habla de que los empresarios confían en que será un buen espectáculo. Luego vamos a Morelia, Guadalajara, Puebla, Mérida, Guatemala, Honduras y El Salvador y en 2018 a EU y Canadá”.

Alexis Ayala añadió que “como se hizo desde 1999, la entrada a los varones se permitirá sólo si están disfrazados de mujer, ya que la idea es que si van a entrar están aceptando divertirse y celebrar a las mujeres, no queremos inadaptados que busquen problemas, ésta será una fiesta para ellas”. Y Mayer completó “es un momento apropiado, perfecto para volver a darles ese regalo, dar a entender y conocer el respeto que tenemos en México hacia la mujer, nos unimos a esa causa en respeto a la dignidad de nuestras damas. Es fundamental que se haga esta presentación, pero que también que sepan que estaremos apoyando toda campaña en favor de la dignidad de la mujer”.

David Zepeda, que es parte del elenco señaló que “uno como talento tiene la oportunidad de interpretar personajes sumamente completos e historias maravillosas, sin embargo ahora es un espectáculo solo para ellas, en el que las vamos a abordar bailando, sintiendo, quiero estar cerca de mis niñas, que ellas sientan esa energía que sólo en este proyecto existe”.

En tanto, Alexis habló de la inclusión de Emmanuel Palomares al espectáculo, el más joven de todos, con 27 años de edad “cuando hicimos ‘Corazón que miente’, hubo una fiesta de la telenovela, en la noche, donde Emmanuel Palomares empezó a bailar y no hubo nadie, ninguna actriz, actor o miembro del staff que no me dijera que cuando hiciéramos el nuevo ‘Sólo para mujeres’, me lo tenía que llevar, él sabe bailar y bueno aquí está”, a lo que el mismo Emmanuel agregó “es un buen momento también para agradecer a las fans por tanto apoyo, cuando se presentan este tipo de oportunidades no lo pienso dos veces, ya que ellas merecen que les demos las gracias por tanto piropo y seguimiento”.

Otro que será parte de este show y que a diferencia de los demás ya tiene la experiencia, es Latin Lover, que comentó “estoy marcado por ‘Sólo para mujeres’, desde la muerte de Edgar Ponce, es algo que no pude superar. Luego a diferencia de mis compañeros, a mí no me llamaron para ser parte de este show, fui yo quien tuvo que tocar la puerta varias veces. Siendo luchador me propuse y Mayer me decía ‘¿Eres exótico, eres gay o qué?’, yo le decía que soy luchador y bailo para las mujeres, pero no le convencía, después el señor Alexis Ayala me tomó la llamada y me citó un lunes, me vine a la Ciudad de México y al llegar Mayer de nuevo me dijo ‘tienes tres cosas en tu contra, el show está completo, tengo seis suplentes y yo estoy reclutando actores, tú eres luchador’, pero ante tanta insistencia me dijeron que me quedara, ‘No puedo pagarte viáticos’ me dijeron así que me fui a vivir por la Basílica de Guadalupe, en un hotel, pensaba que soy alguien en la lucha, pero no en el espectáculo, así que tuve que trabajar mucho para ganarme este lugar”.

El nuevo “Sólo para mujeres retro” tendrá 60 minutos de acción, 12 cambios de vestuario, efectos visuales, laser, coreografías, cascadas de agua, mapping y con esto la intención de presentarse no sólo los días 22, 23 y 24 de septiembre en Centro Cultural Teatro 1, sino después llegar a Estados Unidos, Canadá y algunos países de Latinoamérica. El elenco se completa con Raúl Coronado, Juan Ángel Esparza, Javier Gómez, Eduardo Rodríguez, Latin Lover, Emmanuel Palomares, Nacho Casano, Juan Vidal, Jorge Aravena, David Zepeda, Charly López, Rafael Nieves, Eleazar Gómez, José Carlo Farrera y César Urena.

