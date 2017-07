Tratamiento innovador para curar la hepatitis C

Campaña: Ojos que no ven, corazón que lo siente

Convocatoria al Premio de Periodismo de Salud en México

Las hepatitis virales son un conjunto de enfermedades infecciosas. En 2015, estos virus causaron 1.5 millones de defunciones en el mundo, comparable con los fallecimientos anuales causados por la infección del (VIH) y el Sida (1.3 millones), el paludismo y la tuberculosis (0.9 millones y 1.3 millones, respectivamente. Aunque las muertes por tuberculosis y VIH han disminuido, las ocasionadas por hepatitis virales han aumentado. Entre ellas, destaca la hepatitis C, una enfermedad del hígado causada por el virus del mismo nombre. Se estima que en 2015 en México 62 mil 700 personas padecían cirrosis hepática ocasionada por el virus de la hepatitis C y en 2014 hubo 935 casos de cáncer producto de dicho virus. A diferencia de otros tipos de hepatitis, para el caso de la hepatitis C no existe vacuna, pero si hay tratamiento. Los primeros tratamientos contra el VHC se basaron en diversos tipos de interferón. La adición de ribavirina (un fármaco antiviral), aumentó las tasas de curación. Sin embargo, estos fármacos eran poco tolerados y provocaban efectos adversos graves. Ahora, con la introducción de medicamentos orales que inhiben directamente el ciclo de replicación del VHC, denominados antivirales de acción directa, que se usan generalmente en combinación, pueden curar más del 95% de los casos de infección crónica por el virus de la hepatitis C de acuerdo con el Dr. Juan Márquez Rodríguez, director médico de MSD.

Con el objetivo de generar conciencia en la población acerca de la importancia del cuidado de la salud visual, Novartis anuncia el arranque de la campaña Ojos que no ven, corazón que lo siente, en pro de la prevención de la ceguera, con la que el laboratorio sale a las calles de la Ciudad de México en este verano. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 80% del total mundial de casos de discapacidad visual se puede evitar o curar, razón por la cual Novartis hace un llamado a consultar al oftalmólogo, a fin de diagnosticar y atender oportunamente padecimientos como glaucoma, edema macular diabético, ojo seco, catarata y degeneración macular relacionada con la edad. Durante julio y agosto, la campaña será visible en las carrocerías de autobuses de transporte público que circulan por rutas del centro y norponiente de la Ciudad de México, en colonias como Polanco, Condesa, Roma, Lomas de Chapultepec y Santa Fe. En ese mismo período, el mensaje también se difundirá en anuncios espectaculares ubicados en puntos estratégicos de vialidades importantes como Circuito Interior (en sus tramos de Río Consulado y Melchor Ocampo), Viaducto Tlalpan, Insurgentes Sur y la zona de casetas de la autopista México-Pachuca. Como parte de esta misma campaña, se llevará a cabo la inauguración del 2° Opthalmology Summit, a celebrarse del 13 al 15 de julio en la ciudad de Guadalajara, Jal., con la participación de destacados especialistas en la materia.

Medtronic lanza la convocatoria a la cuarta edición de su Premio de Periodismo de Salud en México. La iniciativa tiene por objeto premiar a los comunicadores que brindan información de actualidad en salud, y reconocer su trabajo en la generación de conciencia sobre el acceso a una atención médica de calidad, que ayude a mejorar la vida de pacientes con enfermedades crónicas. Este año se premiarán trabajos publicados o transmitidos entre el 01 de mayo de 2016 y el 30 de septiembre de 2017 y que aborden las siguientes temáticas: Innovación (terapias, tecnología, procesos, modelos que benefician el acceso al cuidado de la salud). Economía de la salud (optimización de recursos en el cuidado de la salud).Progresos en atención médica integral en el sistema de salud. Cuidado de la salud, basado en valor (modelos de atención a la salud que privilegian la obtención de resultados clínicos para los pacientes al menor costo).El Premio consta de cuatro categorías: medios impresos, internet, radio y televisión. La selección de los ganadores estará a cargo de un jurado integrado por profesionales de la salud y académicos de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac, la Escuela de Medicina de la UNAM y la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD).La convocatoria se encuentra en el sitio web historiasmedtronic.com . El ganador del primer lugar de cada una de las categorías recibirá un reconocimiento económico por 20 mil pesos.

