“Colmillo Blanco”, de Jack London

B de Bolsillo

En las tierras inhóspitas de Yukón, un cachorro mestizo, con mucho más de lobo que de perro, empieza a descubrir cómo funciona el mundo. Con bastante sufrimiento, pero también con cierta satisfacción, aprende las leyes que imperan en el desierto helado y pronto conocerá a los poderosos hombres, que reparten castigos y comida de acuerdo con una lógica que no tardará mucho en entender. En una reserva india recibe su nombre, Colmillo Blanco, y allí crece, majestuoso y feroz, inteligente, siempre solitario, obedeciendo a veces al lobo que hay en él y otras, luchando por adaptarse a la dura disciplina que le imponen. ¿Qué pasará cuando conozca el amor en todas sus formas?

Jack London nació en 1876, probablemente con el nombre de John Griffith Chaney, fue un escritor estadounidense, autor de Colmillo Blanco (The Call of the Wild traducida en español como La llamada de lo salvaje y La llamada de la selva) y otros cincuenta libros. Llevó a su culminación la aventura romántica y la narración realista de historias en las que el ser humano se enfrenta dramáticamente a su supervivencia. Su obra fundamental se desarrolla en la frontera de Alaska, donde aún era posible vivir heroicamente bajo las férreas leyes de la naturaleza.