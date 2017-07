“Despacito” es la canción con más streams en la historia de la música

El tema supera los 4,600 millones de reproducciones

El hit “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee es la canción más reproducida de la historia en las plataformas de streaming, informó Universal Music.

El tema original y el remix de Justin Bieber superan en conjunto los 4,600 millones de reproducciones en las distintas plataformas de streaming mundiales, con lo que “Despacito” batió el récord que hasta la fecha tenía Sorry, también de Bieber, con 4,380 millones de reproducciones.

“El streaming es un conector para las audiencias de todo el mundo y ha ayudado a que mi música alcance cada rincón del planeta. Es verdaderamente un honor que “Despacito” sea ahora la canción más reproducida en streaming de la historia”, dijo Fonsi.

Para el presidente de Universal, Lucian Grainge, el puertorriqueño ya había logrado lanzar la “canción del año” y ahora está batiendo “records”. Según afirmó, el streaming permite que “una canción con un sonido diferente, de una cultura diferente y en una lengua diferente se convierta en un gigantesco éxito en todo el mundo”.

Y en esa misma línea se manifestaba también Jesús López, presidente de Universal Music en Latinoamérica y la Península Ibérica: “El streaming ha democratizado el consumo de música, ha incrementado la relevancia de la música latina en las listas de éxitos y ha llevado nuestras canciones y videos a un escenario mundial”. Además, “Despacito” suma ya más de 2,650 millones de visualizaciones sólo en la plataforma YouTube, pisando los talones al hit See You Again de Wiz Khalifa y Charlie Puth (2,895 millones), que la semana pasada destronó al Gangnam Style del rapero surcoreano Psy, como el videoclip con más visualizaciones de la historia.

“DESPACITO” EN NÚMEROS:

Son 4,600 millones de reproducciones desde el 13 de enero del 2017.

“Despacito” ha estado en el top de los charts en 35 países.

#1 en el Hot 100 chart de Billboard por 10 semanas consecutivas.

#1 en UK Official Charts por 9 semanas.

#1 en España por 17 semanas consecutivas.

El video que más rápido ha alcanzado 2,650 millones de views.

Primera canción en español en alcanzar el #1 en el “Global 50” chart de Spotify

#1 en el hot latin chart de billboard por 24 semanas

Primera canción en español en alcanzar el #1 de “Radio Songs Chart” de Billboard.