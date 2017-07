Albi de Abreu se integra a La querida del Centauro

Interpreta a “El Loco” en los últimos 20 capítulos de esta serie, que se transmite por Unicable

Asael Grande

Originario de Caracas, Venezuela, el actor Albi de Abreu, quien recientemente participó en la serie “El comandante”, está promocionando la segunda temporada de “La querida del Centauro” que se transmite por Unicable.

Albi interpreta a “El Loco”, quien está dando mucho de qué hablar en esta temporada ya que él es el mejor amigo del Centauro con el que se asoció para unir fuerzas y pelear por el negocio que quieren arrebatarle: “hacer ‘El comandante’ fue increíble, ha sido un éxito en toda Latinoamérica, ha sido muy polémica, e importante para la gente, para entender un poco quién fue Hugo Chávez, mi personaje ahí se llamaba Cristóbal Iturbide, un banquero ligado a las altas esferas de la sociedad venezolana, lo que quisimos era vender una particularidad que tenemos muchos los latinos en eso que se conoce como ‘el ser vivo’, un millonario que todo mundo quiere, pero por detrás está echando un país por la borda; justo terminando ‘El comandante’, me llamaron para hacer la posibilidad de hacer el personaje de ‘El Loco’, en ‘La querida del Centauro’, una actuación en los últimos veinte capítulos con participación especial en una posible tercera temporada, y es una gran oportunidad para comenzar a abrir la pantalla en México, me parece que el elenco era una oportunidad que no podía desperdiciar, y el personaje de ‘El Loco’ es alguien divertido, es el mejor amigo del Centauro, es una persona que lleva el negocio de manera diferente a como lo llevaría Humberto Zurita, quien tiene un personaje mucho más rígido, y ‘El Loco’ es un poco más jovial, y toma decisiones más viscerales, e incluso esto le da un toque más divertido a la trama, ya terminamos todo el rodaje”, dijo el actor en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Además a finales de este año estrenará la película “La noche de las dos lunas” en donde es protagonista; este filme es una comedia dramática dirigida por Miguel Ferrari, trata de cómo Federica es una mujer que tras tres meses de embarazo descubre gracias a una prueba paternal que el bebé que crece en su vientre no comparte material genético con ella, por lo que no es su hijo biológico: “el siguiente mes también voy a comenzar con otro proyecto llamado ‘La Bandida’, que va de la vida de Graciela Olmos, un personaje que existió en México en los años 20’s a 40’s, que viene de la época de la Revolución, y que se convirtió en una especie de madame muy importante, y que abrió una especie de casa de citas donde todos los políticos iban a parar ahí, y se volvió una personalidad bastante polémica y clave en la vida de toda la gente de poder de ese entonces en México”.

Con participaciones en películas como “Day Shift”, “The Bodwock Story”, “Dark World, 5/3”, “Silvia”, “Miranda regresa”, y “Puras joyitas”, Albi de Abreu señala: “hay un movimiento muy importante en el cine mexicano, hay un nivel técnico maravilloso, hay películas de autor y de películas comerciales que se están empezando a balancear, eso entretiene mucho al público, y ayuda mucho a la taquilla a seguir financiando al cine mexicano”, finalizó el actor.