Le robaron 30 mil pesos con llamada telefónica

Aumenta phishing

El phishing es una modalidad de fraude, en la cual loss delincuentes simulan ser empleados de alguna institución bancaria y engañan a clientes para obtener los datos de sus cuentas

Carlos Martínez fue víctima de fraude. Dio el Número de Identificación Personal (NIP) de su tarjeta bancaria, tras recibir una llamada de una supuesta ejecutiva de Banamex. Perdió 30 mil pesos por compras que nunca hizo.

Martínez interpuso una de las 1.5 millones de quejas que se reportaron contra instituciones financieras por posible fraude durante el primer trimestre de 2017, de acuerdo con datos de la Condusef, dependencia que protege a quienes usen servicios financieros en México.

La supuesta empleada del banco que lo llamó le dijo que estaban por realizarle un cargo por un seguro de vida en su tarjeta de crédito y quería saber si él lo había contratado. Carlos molesto lo negó. La presunta empleada del banco le respondió muy cordial: “Sentimos el inconveniente, le vamos a cancelar el cargo y le vamos a poner a su tarjeta un blindaje especial para que no le vuelvan a cargar seguros sin su consentimiento”.

Ella le pidió validar información como su nombre completo, dirección, el número de su tarjeta y fecha de vencimiento de su plástico. El menú grabado que escuchaba por el teléfono era el de Banamex, los procedimientos eran “normales”. Todo lo que la supuesta ejecutiva le dijo coincidía con sus datos. Carlos nunca desconfió.

Algo similar le sucedió a Haydee. Un presunto ejecutivo de alertas Bancomer sabía su nombre, apellidos y la terminación de su plástico, sólo que a ella le reportaban un cargo no reconocido en su tarjeta de débito.

El supuesto empleado bancario le llamó a Haydee para verificar si no había sufrido un robo o había extraviado su tarjeta, porque el banco identificaba una compra “inusual” de mil 900 pesos en una tienda de autoservicio.

La llamada, le aseguró el ejecutivo, era para confirmar la compra y liberar el pago. “Al no reconocer el cargo me indicaron que me transferirían al área de cargos no reconocidos. Me pusieron el mismo audio y todo el menú que usa Bancomer”.

Hasta ese momento nada la alertaba de un fraude. Luego, igual que a Carlos, le pidieron que ingresara los números de su tarjeta para darla de baja, porque había sido clonada, también que tecleara su NIP. Haydee sabía que algo andaba mal y de inmediato colgó.

“No pasaron ni dos segundos, en lo que buscaba el número de teléfono de Bancomer y ya me estaban marcando para decir que habían notado un error en la llamada”. De nuevo colgó.

Se puso en contacto con Bancomer, la empresa le informó que no la habían llamado y no tenía cargos “inusuales” en su tarjeta; le aseguraron que ellos no piden el NIP.

Haydee libró la estafa, pero Carlos no. Él sí dio el NIP de su tarjeta bancaria.

Carlos llamó al banco, le confirmaron que había sufrido un fraude y que los delincuentes habían realizado varias compras en línea por 30 mil pesos. Le cancelaron su plástico y actualmente sigue un proceso de reclamación apoyado por la Condusef.