Urinetown llega a México con un mensaje consciente

El musical de Broadway fue apadrinado en nuestro país por Greg Kotis, autor del texto e invitan a los mexicanos a cuidar de los recursos naturales

También acudieron como padrinos, Laura Luz, Natalia Sosa y el maestro Mario Iván Martínez, que felicitaron a la compañía Ícaro por tan impecable trabajo

Arturo Arellano

Urinetown es un musical de Broadway, escrito por Greg Kotis, quien celebra que su montaje haya sido tomado por Ícaro, compañía teatral mexicana para ser presentado ahora en nuestro país.

La obra se estrenó primero en Querétaro, donde Juan Torres, productor, tuvo oportunidad de verlos y no dudó en traerlos a la Ciudad de México, donde ofrecerán una corta temporada en el Teatro Hidalgo, en cuyo estreno se contó, no sólo con la presencia del autor del musical, sino con otros importantes padrinos, como Laura Luz, Natalia Sosa y el maestro Mario Iván Martínez, que coincidieron en que éste es un trabajo que vale la pena ver, no sólo por ser una obra impecable, histriónicamente, sino por el mensaje que llevan a la sociedad. La puesta en escena cuenta en su elenco con artistas, en su mayoría provenientes de Querétaro, pero también de otras partes del país, entre ellos Eduardo Siqueiros, Liliana Rojas, Mariana Cházaro, Memo Sánchez, Irlanda Jiménez, Andrea Biestro, Felipe Reyes, Omar Díaz, Eduardo Torres, Elier Vélez, Karim Aarun, Nayeli López, Uriel Valenzuela, Marco Antonio Díaz, César Ramos, Claudia Menchaca, Yolanda Padilla, Sara Aimeé Pérez y Pablo Olvera, quienes han demostrado que no sólo la capital mexicana produce teatro de calidad, sino que ahora también el Bajío tiene la calidad y capacidad de empezar a exportar sus montajes. La historia narra la tragedia de un pueblo donde el agua es tan escasa que una compañía privada controla el uso de todos los sanitarios. Es entonces que un grupo de revolucionarios combatirán para derrocar a este monopolio y defender el uso libre de los recursos.

Con Urinetown, la compañía Ícaro deja claro que sus producciones son extraordinarias a nivel de canto, actuación, montaje coreográfico y producción, dejando incluso satisfecho no sólo al público, sino al más exigente de los críticos, que fue el propio autor de la obra, presente en este estreno en la CDMX y dijo: “no puedo hablar español, pero voy a tratar, quiero decir gracias a Miguel Septién (director) a Juan (productor) y a toda la gente que hace posible la Compañía de Teatro de Ícaro. También a ustedes, el público, por venir, creo que es un momento peligroso para el mundo, en los Estados Unidos también por supuesto, debemos hacer conciencia y empezar a hacer algo por el futuro de nuestro mundo, por nuestros recursos”.

Natalia Sosa, por su parte agregó: “necesitamos unirnos para salir de la mugrosidad, necesitamos más directores como tú (Miguel Septién), con esta visión, con respeto por los montajes originales, cuidando la articulación de los textos, es perfecto y sobre todo con la preocupación de hablar sobre temas importantes”. Laura Luz manifestó “creo que lo que acabamos de ver es extraordinario, de verdad de una entrega absoluta, porque el corazón aquí estuvo bailando, cantando y en cada texto, cada nota que se interpretó. Gracias porque nos regresan ese espíritu y ganas. A veces cuando se tiene muchos años trabajando en esto, se te olvida lo que es dejar la suela en el escenario y ustedes nos lo recuerdan”.

Finalmente, Mario Iván Martínez recalcó: “es una sátira espectacular, impecable, que te dice a gritos levántate y anda, tenemos que hacer algo por nuestro país y nuestro mundo, por nuestros ideales, no podemos salir de este teatro igual de como entramos, todo es para que salgamos cargados de energía y comprometidos con nosotros, como ciudadanos. De verdad, que manera tan brutal de ponernos un espejo, me incluyo como parte de esta sociedad que tiene el deber de dejar un mundo mejor a nuestros descendientes”.