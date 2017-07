Chester Bennington dice “Talking to Myself” y deja luto en Linkin Park

El vocalista de la agrupación estadounidense se suicidó en Los Ángeles

Luego de una larga batalla contra sus adicciones al alcohol y las drogas, Chester Bennington, de 41 años, cantante de Linkin Park, es derrotado finalmente por una posible depresión, pues la mañana de ayer 20 de julio, fue hallado muerto en una residencia privada en Palos Verdes States, en el condado de Los Ángeles, en Estados Unidos, donde se suicidó según informó el portal de internet TMZ.

Más tarde la noticia fue confirmada por diversos medios, pero lo curioso del asunto es que Linking Park había lanzado su más reciente sencillo y video “Talking to Myself” en redes sociales a las 09:01 horas y apenas unos minutos después, el cuerpo de Bennington fue hallado sin vida. Se presume que el cantante se ahorcó como previamente habia considerado, pues según alguna de sus declaraciones en el pasado, había contemplado el suicidio tras haber sido víctima de abuso sexual cuando era niño.

Chester estaba casado y tenía seis hijos que fueron producto de dos diferentes relaciones. Cabe destacar que también era muy amigo de Chris Cornell, líder de la banda Soundgarden, quien se suicidó el pasado mes de mayo y quien estaría cumpliendo un año más de vida justamente ayer jueves 20 de julio, cuando Chester se quitó la vida. Linkin Park fue fundado en California en 1996 y entre sus éxitos se encuentran canciones como In The End o Crawling. La banda se encontraba dentro de su gira One More Light y los próximos conciertos estaban previstos en Estados Unidos y Canadá.