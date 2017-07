Exagerada revisión de equipaje para viajar a EU

Personas que viajan a Estados Unidos manifestaron su inconformidad por la entrada en vigor de nuevas medidas, que incluyen la inspección de aparatos electrónicos distintos al celular, como laptops, cámaras fotográficas o tablets, con el argumento de evitar el terrorismo.

Usuarios arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con más de tres horas de anticipación y con la menor cantidad de equipos electrónicos posibles.

Algunos, como Paul Magno, quien viajó a Dallas ayer, se limitó a cargar su tableta, dejando en casa su computadora para evitar las filas.

“Dejé mi laptop por ese problema, mejor traje mi tablet, pero yo siento que también va a haber problemas con mi aparato”, dijo.

Los viajeros consideraron que hay falta de información al indicar que desconocen en qué consiste la revisión y si deberán hacer filas más largas conforme a la cantidad de aparatos que transporten.

“En nuestro país, en Argentina, sé que tuvieron que instalar máquinas para la revisión, no hay fecha de finalización (…) aquí en México no lo sé. Pienso que son un poco excesivas”, refirió Martín De Pratti, quien en esta ocasión evitó los aparatos electrónicos.

“Invasión a la privacidad de cada persona, no pueden clasificar a todas las personas por igual que presuman ser delincuentes por parte de ellos”, señaló Jesús Rumbos.

En ello coincidió Jaanela Poks, ciudadana americana: “No me gusta cuando llego a Estados Unidos que chequen mis mensajes porque es privado. Yo no hago nada malo en Estados Unidos”.

“Una hora, y tú esperas y ellos checan, checan y checan todo, es mucho estrés y por eso no quiero volar para Estados Unidos, sólo por tierra, es más bueno”.

En tanto, Juan Garcés, de Venezuela, aplaudió la medida.

“A mí me parece que la medida es buena porque hemos visto todos los atentados en todos los países y de alguna manera han entrado todos estos artefactos y por eso me parece bien. Es un poco más conflictivo a la hora se revisar las maletas, pero a mí me parece bien”, opinó.