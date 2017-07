Confía EPN en que la diosa fortuna lo acompañe

En lo que resta de su administración

Como deseo de su cumpleaños número 51, Enrique Peña Nieto espera que la “diosa fortuna” lo acompañe para cumplir sus metas en los 16 meses que le quedan como Presidente.

Tras inaugurar la remodelación del estadio Nemesio Díez en la ciudad de Toluca, el mexiquense recorrió la cancha, platicó con jugadores y hasta le metió un gol al portero de “Los Diablos Rojos” del Toluca, Alfredo Talavera.

Energía, vitalidad y, sobre todo, que la “diosa fortuna” nos acompañe para que todo esto que nos hemos propuesto se materialice, pidió como deseo de cumpleaños.

El Presidente aseguró que se siente satisfecho porque el país es diferente, pues ya no son proyectos las grandes reformas, sino que ahora se ven resultados, y puso como ejemplo la reforma educativa, la de telecomunicaciones y la energética.

Ante el cuestionamiento de si hará cambios en su gabinete, afirmó que no lo tiene previsto, pero si se presentan las circunstancias, lo hará.

“No tengo ni para decir sí ni para decir no. Siempre es una atribución del Presidente hacer cambios cuando lo estime pertinente, cuando estime que haya que reforzar algún área, pero no lo tengo en este momento considerado, lo que no significa que eventualmente haga algún ajuste”.

Ahí, a la altura de la media cancha, declaró también que espera participar en la próxima asamblea del PRI.

Y cuando alguien alcanzó a decirle que los priístas dicen”no al dedazo”, el Presidente reviró de inmediato: “los priístas dicen vamos a ganar”.

Peña Nieto inaugura nuevo estadio “Nemesio Díez”

El presidente Peña Nieto inauguró ayer el nuevo estadio de futbol “Nemesio Díez”, en la capital mexiquense, donde develó la placa acompañado por el presidente del club de futbol Toluca, Valentín Díez Morodo.

Con la presencia del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño; el gobernador de Estado de México, Eruviel Ávila, y jugadores de ese equipo deportivo, enfatizó que Toluca es parte importante de su trayectoria política, pues le dio la oportunidad de haber sido gobernador de esta entidad.

Destacó que el club Toluca cumplió 100 años, y que “muy pocos clubes de futbol en este país pueden tener este orgullo y esta larga tradición de 100 años de estar integrados como equipo, de haber logrado 10 títulos durante esta historia, el mayor número de ellos, logrados en temporadas recientes”.

Peña Nieto deseó éxito a los deportistas y extendió un saludo “a toda la afición que sigue al equipo Toluca y dejar un saludo muy particular a toda la familia mexiquense, a todos los mexiquenses y en especial a los que viven en la ciudad capital”.