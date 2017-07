Seguiré como fiscal de EU, asegura Jeff Sessions

Reprendido por recusarse sobre supuesta injerencia rusa en la campaña

El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, dijo que va a permanecer en el cargo, un día después que el presidente Donald Trump lo reprendió por recusarse de la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en la campaña presidencial de 2016.

“Tengo el honor de servir como fiscal general. Es algo que va más allá de cualquier idea que hubiera tenido para mí mismo. Nos encanta este trabajo, amamos este departamento y pienso seguir ejerciéndolo siempre y cuando sea apropiado”, dijo Jeff Sessions en una rueda de prensa para desvelar una operación policial.

El titular de Justicia respondió así a las criticas que profirió contra él Trump, quien ayer en una entrevista con The New York Times aseguró que, de haber sabido que Sessions iba a apartarse de la investigación sobre los vínculos de su campaña con Rusia, no lo habría elegido para el puesto.

El presidente también criticó el reciente testimonio de Sessions ante un panel del Senado que está investigando una posible colusión entre Moscú y la campaña de Trump, diciendo que había dado “algunas respuestas malas”.

Sessions se abstuvo de supervisar la investigación rusa en marzo después de que el Washington Post informó que se reunió dos veces con el embajador ruso Sergei Kisliak durante la campaña.

Pero Trump declaró que Sessions había actuado injustamente al aceptar el puesto en primer lugar si se había sentido comprometido de alguna manera.

“¿Cómo tomas un trabajo y luego te recusas a ti mismo? Si él se hubiese recusado antes del trabajo, yo hubiera dicho: ‘Gracias, Jeff, pero no voy a llevarte’”, dijo Trump en una entrevista con The New York Times. “Es extremadamente injusto, y eso es una palabra leve, para el presidente”. Ex senador de Alabama, Sessions, fue uno de los primeros seguidores de Trump y se convirtió en fiscal general en febrero.