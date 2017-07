Los perros del mal

Punto por punto

Augusto Corro

Sara, una niña de 3 años, pereció al ser mordida por perros pitbull.

Ahí está el hecho criminal que debe investigarse a fondo, para evitar que se repita.

No es la primera vez que un menor es víctima de la ferocidad de la raza de canes mencionada.

Todo mundo sabe que se trata de perros peligrosos que son difíciles de controlar. Sin embargo, poco o nada se hace para educar a esos animales de instintos violentos.

Según los especialistas, la agresividad del pitbull depende 50 por ciento de la genética y 50 por ciento del ambiente. Es decir, del entorno en el que crece y la crianza que recibe.

¿Hay alguna autoridad que se encargue de otorgar licencias para tener un perro peligroso en casa? ¿Animales convertidos en armas letales? No. Y si la hay, nadie lo sabe.

Si se sabe de la peligrosidad del pitbull, ¿por qué se permite que sus dueños sean sujetos irresponsables, que no asuman el compromiso de educar a sus mascotas o lo que sea? Parece que estamos ante un círculo vicioso donde predomina la tragedia.

Urge una ley estricta que no permita que un can peligroso caiga en manos de un irresponsable, que no lo educará, y si lo hace, será para convertirlo en perro de pelea.

¿Qué medidas de protección a la vida o la salud se ejercen en los criaderos de perros? ¿Quién o quiénes son los responsables de la muerte de Sara? ¿Los perros que atacaron por instinto? ¿Y el dueño que no se interesó en la educación de los animales, qué responsabilidad tiene?

¿Debe ser sacrificado el perro o los perros? ¿Qué castigo le corresponde al propietario de los canes, pariente o no de la niña? ¿Quién va a poner fin a la mala crianza de los pitbull? ¿Usted qué opina amable lector?

EL SOCAVÓN Y LA DESTITUCIÓN DE RUIZ ESPARZA

Transcurren los días y el tema del socavón de la Autopista México-Cuernavaca pierde importancia. Peritos de la UNAM, del Colegio de Ingenieros Civiles de México y de Morelos, realizarán los estudios técnicos para determinar que provocó la oquedad.

Cuando entreguen el dictamen del peritaje pocas personas se acordarán de lo ocurrido en el Paso Exprés.

Como se sabe, en ese lugar el miércoles 12 de julio un automóvil cayó en un socavón. En el vehículo viajaban Juan Mena Ruiz, de 65 años, y su hijo Juan Mena Romero, de 33. Ambos perecieron asfixiados. El rescate llegó tarde. Tras la tragedia, surgieron las acusaciones contra los funcionarios públicos y éstos la repartieron entre las constructoras. Como ocurre siempre.

El hilo se reventó por lo más delgado y echaron a la calle a José Luis Alarcón Ezeta, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en Morelos.

Y el secretario de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, que debió renunciar, pues es el responsable de los resultados positivos o negativos de esa dependencia.

Miguel Barbosa y Marko Cortés, legisladores de la oposición, cuestionaron la permanencia de Ruiz Esparza como titular de la SCT y plantearon su destitución del cargo. Nada de esto ocurrirá. Vivimos en un país donde la doctrina del “cuatismo” se respeta por encima de todo cuestionamiento. No olvidar que vivimos en México.

SAQUEO TRADICIONAL

La ordeña de los ductos de Pemex en todas partes ya se ve como un hecho tradicional, cotidiano; algo común: noticia sin mayor impacto.

Hace varios meses la noticia del “huachicoleo” en el Triángulo Rojo, formado por varios municipios poblanos, estuvo en las primeras planas.

Las autoridades anunciaron el fin de la ordeña y prometieron encarcelar a los “huachicoleros” (ordeñadores) que realizaban su faena ilegal, en las tuberías de gasolinas de Pemex.

En las primeras investigaciones saltó a la luz pública (algo que ya se sabía) que en la ordeña a Pemex participaba todo mundo: autoridades de todos los niveles, policías y sociedad civil, como se le identifica con elegancia.

Los lugares donde se efectuaba (efectúa) la ordeña se formaban largas colas de transportes: pipas o camiones de carga con recipiente de todos tamaños para llenarlos de combustible.

De qué sirve que Pemex gaste millones de pesos en la lucha contra los ordeñadores, si los “huachicoleros” continúan con el negocio ilegal.

La empresa acumula pérdidas anuales por 20 mil millones de pesos, debido al robo de combustible.

Toda una gran empresa floreciente para los “huachicoleros”. ¿O no?

Feliz fin de semana.

