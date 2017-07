Festival “De Raíz”, música mexicana en el Teatro Metropólitan

La Santa Cecilia, El David Aguilar y “La Rumorosa”, son quienes integran el cartel de esta primera edición, que se llevará a cabo el 28 de septiembre la Ciudad de México y el 29 del mismo mes en el Teatro Diana de Guadalajara

Asael Grande

Es singular que a principios del siglo XXI nazca una nueva generación de artistas que retoman las raíces de nuestra música, y es que la música tradicional mexicana nunca se ha ido, es omnipresente, retumba por todos lados e inspira a los jóvenes a recrear y reinventar los sonidos clave de nuestra cultura.

Ante la necesidad de una plataforma donde estos nuevos creadores puedan ser conocidos y gozados por el público, surge “De Raíz”, un festival que reúne a una nueva generación de artistas que traen con ellos el sentimiento de la canción tradicional, con nuevas composiciones, nuevas historias y grandes voces. La Santa Cecilia, El David Aguilar y “La Rumorosa”, son quienes integran el cartel de esta primera edición del Festival “De Raíz”, que se llevará a cabo el 28 de septiembre en el Teatro Metropólitan (CDMX), y el 29 de septiembre en el Teatro Diana (Guadalajara), a las 20 horas.

En conferencia de prensa, María Inés Ochoa, “La Rumorosa”, dijo que “estando con los pies bien puestos en las raíces de la música mexicana, era necesario para mí dar un vuelco en mi carrera, observarme desde lejos, y hacer la música desde adentro, sin tratar de copiar a nadie, con raíces muy fuertes, algo que venga desde mí, así es como nace el proyecto “La Rumorosa”, convirtiendo canciones muy conocidas en sonidos nuevos, en donde entra la música tradicional sinaloense, por supuesto, tenemos la fortuna de que la música mexicana es amplia, es vasta, y nuestra cultura es maravillosa, tomando todo eso y haciéndolo contemporáneo, metiendo algo de música electrónica, pop, rock, a partir de “La Rumorosa”, creo que descubrí un nuevo lenguaje a la hora de expresar lo que siento, y es una fortuna encontrarme con otros artistas que tienen también la intención de llevar la música mexicana desde un punto de vista muy propio y contemporáneo, y resaltar esta forma de hacer música mexicana, y este Festival “De Raíz” abre nuevo espacio a la música mexicana”.

Por su parte, el compositor El David Aguilar comentó que para él es “un honor pertenecer a este festival, a esta primera edición, esperando que sucedan muchas más, aunque hago muchos géneros diferentes, tengo un pie muy puesto en la canción mexicana, justo ahora estoy en la investigación alrededor de la obra de Cuco Sánchez, Tomás Méndez, de José Alfredo Jiménez, yo soy compositor y cantante, y me interesa renovar la música mexicana, me importa la evolución natural de la música, tengo un disco de banda sinaloense, que trata de recoger este aire como balcánico que tiene que ver con el origen de la banda, y al mismo tiempo como mexicano, considero que tengo mucho que ver con la música mexicana, por ello me honra que me hayan invitado a participar en este festival, será una serie de eventos afortunados, resplandecientes para pronunciar la música mexicana en un escenario de tanta diversidad musical”.