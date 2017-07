Nostalgia musical con “Ellas” en el Teatro Hidalgo

Ana Cecilia Anzaldúa, Crisanta Gómez, Hiromi y Gloria Aura ofrecieron un espectacular concierto de dos horas

Asael Grande

Gran noche de nostalgia se vivió con “Ellas en Concierto” en el Teatro Hidalgo como parte del Tour Va por Ustedes en la que cuatro de las mejores voces del teatro musical en México, Ana Cecilia Anzaldúa, Hiromi, Crisanta Gómez, y Gloria Aura, deleitaron con sus voces al público que se dio cita para ser parte de un concierto espectacular de casi dos horas de duración, y en la que estas grandes y talentosas artistas hicieron un recorrido por la música pop contemporánea de los años 70, 80, música en español y en inglés, que tuvo piezas clásicas de Cindy Lauper, Madonna, Chayanne, Bon Jovi, Kiss, Gloria Estefan, entre otras.

Con cambios de vestuario y una escenografía conformada por unas letras gigantes que mostraban la palabra “Ellas” con luces cambiantes de colores, la noche comenzó, acompañada de excelentes músicos, con un intro mix que incluyó los temas “Dime que me quieres”, “El amor coloca”, “Otro día más sin verte”, “Amante bandido” y “El duelo”, para continuar con un popurrí: “Bailar pegados”, “Esa chica es mía”, “Sueños compartidos”, “La cosa más bella”.

Para continuar la noche, y entre gritos y aplausos de los asistentes, sonaron las canciones “Ámame hasta con los dientes”, “Orgullosa nena/Cachetada”, “Bazar/Corre, corre en el boulevard”, que fueron coreadas por el público, al tiempo que las hermosas cantantes bailaron diversas coreografías.

La parte en donde “Ellas” más lucieron sus voces, fue en el segmento de clásicos temas en inglés, que incluyó las infaltables “I Have Nothing/I’ll Always Love You” (que interpretó Crisanta Gómez), “When a Man Loves a Woman” (en voz de Gloria Aura), “Girls Just Wanna Have Fun” y “Material Girl”.

El momento especial llegó con el tributo a dos grandes compositores de México. Juan Gabriel y José José. Quienes fueron homenajeados con “Abrázame muy fuerte”, “Querida”, “El triste” y “Lo pasado pasado”. La velada musical siguió con otro mix para bailar, que tuvo en su repertorio los temas “Rumba samba mambo”, “Locomía”, “Vuela vuela”, “Livin’ la vida loca”, “She bangs Conga”, y “Es la hora”.

El rock no podía quedar atrás en el concierto de “Ellas”, quienes interpretaron “I’ll Be There For You”, “Sweet Child of Mine”, “Living on a Prayer”, “I Was Made for Lovin’ you”, y “Man Feel Like a Woman”.

Rumbo a la recta final, el público aplaudió el mashup de temas de Gloria Trevi y Alejandra Guzmán “Recuento de los daños”, “Yo te esperaba”, “Yo no soy esa mujer”, “Los ojos cerrados”, “Amor de mujer”, Eternamente bella”, “Zapatos viejos”, “Nieva”, “Mírala”, “Dr. psiquiatra”, “Hey güera”.

Para finalizar el espectacular show de “Ellas”, Ana Cecilia Anzaldúa, Hiromi, Crisanta Gómez y Gloria Aura, se despidieron con “Provócame”, demostrando porqué son las mejores voces de México, y siguen triunfando en los escenarios.