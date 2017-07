“El Flaco” y el nuevo “Gallo” rinden tributo a su hermano Valentín Elizalde

Francisco y Jesús Elizalde convocan a colegas, amigos y familiares de Valentín para cantar sus éxitos en un Cd-Dvd

Arturo Arellano

A 10 años del fallecimiento de Valentín Elizalde, sus hermanos Francisco y Jesús Elizalde, se unen para realizarle un merecido homenaje y para ello se rodearon de colegas, amigos y familiares del “Gallo de Oro”, todos interesados en ser parte de lo que se convertiría en un Cd-Dvd “Tributo a Valentín Elizalde”, donde se incluyen muchos de los éxitos del cantante, ahora en voz de grandes estrellas como Lalo Mora, Calibre 50, El Bebeto, Ramón Ayala y más. Pero por si esto fuera poco, también ayudados de la tecnología lograron consolidar algunos duetos con el homenajeado, de modo que en este material discográfico también aparece Valentín cantando con algunos de sus amigos.

Francisco y Jesús Elizalde concedieron una entrevista a diversos medios de comunicación y de entrada Jesús comentó “notamos que la gente quiere más de Valentín Elizalde, quieren escucharlo en la radio, verlo en televisión, incluso han pedido la serie, saber detalles, estar más a fondo de la vida de nuestro hermano. Y poco a poco irá sucediendo, pero nosotros teníamos ganas de darle este homenaje, de mucho tiempo antes, mucha gente se había puesto a la orden para hacerle el tributo, pero hasta ahora logramos hacerlo, porque no fue nada fácil. Primero la selección de los que iban a participar, se decidió que estuviera la gente que Valentín admiraba, aquella con una gran trayectoria musical como Lalo Mora y Ramón Ayala, pero también los nuevos talentos, los que ven a Valentín como un ejemplo musical, entre ellos El Dasa y Remmy Valenzuela”.

Sobre los temas, Francisco que ahora adoptó el mote de “Gallo” Elizalde señaló que “mi hermano se lo merece, es un ícono del regional mexicano, por ello, Universal, Fonovisa y nosotros cuidamos que las canciones que iban a estar en el disco fueran de él e interpretadas con los mismos instrumentos y arreglos suyos. Seguimos la misma línea musical”, dijo y Jesús explicó que los duetos “fueron una cosa muy especial que se logró gracias a la tecnología, ya que en vida no pudimos hacerlo. No obstante fue muy emotivo poder escuchar su voz junto a la de sus grandes amigos e ídolos”. Con este disco pretenden tener presentaciones en vivo, sin embargo, no será hasta que puedan gestar algo grande e importante, “queremos hacer bien las cosas, que el show en vivo esté a la altura de lo que se pudo hacer en este disco, así que seguramente habrá show, pero hasta que tengamos todo listo”.

Lo mismo, Jesús aseguró que “ya hemos tenido varas invitaciones para llevar a cabo la serie de Valentín Elizalde, pero hasta ahora lo más serio ha sido el acercamiento que se tuvo hace un año para hacer la película de su vida”.

Independientemente de este “Tributo a Valentín Elizalde”, los hermanos Jesús y Francisco ya preparan también el lanzamiento de un disco propio con temas inéditos, sumados a otros más que su hermano “El Gallo de Oro” dejó pendientes. “De entrada vamos a lanzar un tema de mi autoría que se llama ‘Añoranzas’, se lo escribí a mi hermano Valentín y es el primer sencillo. También habrá canciones de Valentín, pero en voz de nosotros y son temas que poca gente conoció, pues son de los inicios de su carrera, ahora en formato más fresco, arreglos nuevos y la participación de los tres”.

“Tributo a Valentín Elizalde” con la participación de grandes invitados especiales, ya está disponible tanto en formato digital como fisico.