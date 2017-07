Javier Duarte se quedará seis meses en el reclusorio

Vinculado a proceso por delincuencia organizada

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero derivado de presuntos desvíos por mil 670 millones de pesos en su gestión en Veracruz.

En la audiencia que se realizó el sábado en el Reclusorio Norte, el juez federal, Gerardo Moreno determinó un plazo de seis meses para la investigación complementaria que llevará a cabo la PGR, bajo supervisión judicial.

En su resolución, el juzgador explicó que la Procuraduría había cubierto los requisitos básicos para vincular a proceso a Duarte, al haber ofrecido los datos mínimos indispensables.

“Lo he señalado, esto no es una sentencia ni estoy diciendo que el acusado sea plenamente responsable de los delitos. No. Lo que estoy diciendo es que hay datos de un delito y existe la probabilidad, sólo eso, de que usted lo cometió o participó en él”, expuso en la audiencia que duró más de 12 horas.

Sin embargo, el juez no aceptó los 82 datos de prueba que ofreció la PGR en contra del ex mandatario veracruzano.

Eliminó el testamento de Moisés Mansur, en favor de Duarte y su esposa Karime Macías, así como la sentencia de 3 años con 4 meses de prisión por lavado de dinero en contra de las hermanas Elia y Nadia Arzate Peralta, citadas en el misma causa penal.

El juez argumentó que, en el caso del testamento, el Ministerio Público no controvirtió los señalamientos de la defensa, en el sentido de que ese testamento fue cancelado desde el 2010, previo a que Duarte asumiera el cargo como gobernador de Veracruz.

En el caso de la sentencia, el juez estableció que no se tomaría en cuenta para las siguientes etapas procesales porque no le fue entregada a la defensa de Duarte como parte de la carpeta de investigación, en detrimento del principio de lealtad.

Por ello, el juez también precisó que de ahora en adelante, cuando la PGR se refiera a Javier Duarte como líder de una organización criminal, no podrá mencionar que ésta se encuentra integrada por nueve personas, sino por siete, maxime que las hermanas Arzate no fueron condenadas por delincuencia organizada.

Duarte de Ochoa cumplirá la prisión preventiva en ese centro de justicia de la capital del País, y no en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos, como pidió la PGR.

El plazo para la próxima audiencia de acusación en su contra vence el 22 de enero de 2018.

Si PGR llama a Yunes en caso Duarte, la defensa lo interrogará: abogado

Por su parte, el abogado Marco Antonio del Toro, quien encabeza la defensa Duarte de Ochoa, afirmó que si la Procuraduría General de la República (PGR) toma el testimonio del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, la defensa lo interrogará.

Luego de que un juez federal dictó auto de vinculación a proceso en contra de su defendido por delincuencia organizada y lavado de dinero, el abogado indicó que ellos no pueden ofrecer como prueba el testimonio de Yunes hasta que la PGR lo cite a comparecer y, hasta entonces, ellos podrán ejercer la defensa para interrogarlo.

“Nosotros no tenemos por qué citar a Yunes porque hasta ahorita no es parte de ningún dato de prueba que el ministerio público haya aportado, nosotros no podemos construir lo que el ministerio público decida hacer, nosotros nos dedicamos a la defensa y si el ministerio público decide citarlo, pues nosotros lo tendremos que interrogar”, dijo ayer al salir del Reclusorio Norte.

De acuerdo con el actual mandatario de Veracruz, la PGR ya aceptó su comparecencia como testigo en el caso de su antecesor.