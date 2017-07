Señor secretario Osorio Chong, por favor ya póngase a trabajar

Derecho de réplica

Señor secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, todos en Quintana Roo sabemos de sus aspiraciones presidenciales para el 2018. Los que militan en su Partido el PRI, —de capa caída por estas tierras desde el año pasado jejejejejeje—, saben perfectamente que usted está en la baraja de su instituto político, junto con el ahora secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray (primerísimo en la talis para todo jijijijiji), al igual que el gobernador de Edomex, Eruviel Ávila Villegas; un poco rezagado va nuestro preparado y culto secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, pues el que no sepa ler, no quiere decir que lo saquen de la jugada por burro… jajajajaja.

Los quintanarroenses doctor Osorio Chong estamos muy preocupados por lo que ha venido ocurriendo desde hace unos diez meses en Cancún, Playa del Carmen y más recientemente en Chetumal. La inseguridad nos ha tirado a la lona literalmente hablando, pues de ser ciudades pacíficas y con fama de atractivos turísticos a nivel mundial, han pasado a ser campos de batalla del crimen organizado y también del desorganizado —jejejejeje—, pues cualquiera agarra una pistola y diciéndose “Z” “Pelón” o “Huachicolero” se dedica a asaltar a transeúntes, comercios, sucursales bancarias, tiendas de conveniencia y hasta los más modestos puestos de banqueta que venden panuchos o salbutes.

Nada menos, ayer tuvimos al ejecutado número 90 en Cancún —¡hombre!, qué gran honor señor secretario—, pues esta plaza dedicada al turismo nacional e internacional se ha llenado de horror y de terror ante las actividades a todo hora del día de la delincuencia. Las plazas comerciales, los restaurantes y también muchos hoteles del centro de la ciudad y la misma zona hotelera están ya resintiendo los efectos de esta ola delincuencial que tiene a todo mundo con el Jesús en la boca.

Y ahora quién podrá defendernos…

Ni para llamar a nuestro queridísimo Chapulin Colorado que Dios tenga en su santísima Gloria para que nos ayude con este desmother en el que se ha convertido la seguridad de todo mundo en el principal destino turístico de México y uno de los mejores del mundo.

Ya vivimos también como “changos”, con todo respeto para nuestros hermanos primates, con tanta reja que se ha tenido que colocar en puertas y ventanas de nuestras calurosas residencias —jejejejejeje—, porque el crimen organizado se ha dado a la tarea de vaciar domicilios en los mismos fraccionamientos de los “ricardos” como el Villa Magna, Cumbres, Palmaris, Las Américas e Isla Dorada, este último en plena Zona Hotelera de Cancún.

¡Chico, pero cómo tú anda…!

Las malas lenguas dicen y afirman que en el asunto de los robos y clonación de tarjetas, —en Isla Mujeres se destapó el pastel—, están metidos nuestros hermanos cubanos que llegaron hasta esta tierra por obra y gracia del ministro de culto —no Mause Mickey—, Greg Sánchez.

El ex alcalde de Benito Juárez, Cancún, pues, para los cuadernos de doble raya, se discutió cuando era munícipe dando asilo a cientos, qué digo cientos, miles de hermanos cubanos, que ni tardos ni perezosos se quedaron a radicar por aquí.

Por cierto, de dónde sacaran estos caballeros tanta plata para ir de compras al Costco y otros centros comerciales de lujo y salir con los carritos hasta el tope, sí trabajadores, trabajadores que digamos los parientes de Don Fidel, pues no lo son ¿verdad…?

Aquí, señor secretario Osorio Chong también tenemos un grave problema de migración, pues muchas de estas personas llegadas de otros países y no cuentan con papeles legales para su permanencia en territorio nacional y ya ve usted que nuestro vecino Donald Trump quiere que en este tema nos pongamos las “pilas” igual que ellos para que la gente de otras naciones que ingrese a nuestro país o sea México lo haga como se debe con papeles, visas de trabajo o en calidad de turistas.

Porque mire usted, no es que esté de aguafiestas o cosa por el estilo, pero me he puesto a imaginar qué va a ser de nuestros hijos si el día de mañana los vástagos de nuestros queridos hermanos cubanos les dan baje con los negocios o terminan siendo patrones de toda nuestra raza maya, pues ya sabe usted muy bien como es que se las gastan nuestros queridísimos vecinos del Caribe…jejejejeje.

Ya en la mayoría de los colegios particulares de Cancún, Playa y anexas hay muchos chiquitines de origen extranjero que ocupan un pupitre, restando a los nuestros espacios para la educación.

Me pregunto: ¿si enviamos a unos mil chicos nuestros a La Habana los dejarán estudiar tan fácilmente, como nosotros aceptamos a sus críos?.. digo, digo, digo.

Ejecutado número 90

Hace unos meses, no muchos recordará usted señor secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, vino usted a Cancún, después de una balacera de casi dos horas en la Vicefiscalía y sus alrededores con saldo de cinco muertos y varios detenidos.

Ante empresarios hoteleros, políticos de todos los partidos y representantes de la sociedad entera, afirmó usted que los integrantes de cárteles y bandas delictivas estaban ya bien identificados y que iban por ellos…bueno ¿y?

En verdad le digo que nosotros ya no creemos en las palabras de los políticos porque nos han mentido hasta el cansancio y solo vienen a vernos cuando andan en campaña y buscan un hueso político par seguir viviendo del presupuesto, cosa que veremos de nueva cuenta como disco rayado el próximo año.

A nosotros nos gustaría, doctor Osorio Chong, que si usted es el ungido por su partido —PRI— para la grande el año que entra, nos traiga un informe completo de lo que hizo como titular de la Segob y no nos salga usted con lo mismo de siempre: “que el crimen en nuestro país es algo que lacera y que lastima a la sociedad”. Eso ya lo hemos escuchado muchas veces y un discurso así no revive a los inocentes, ni le devuelve la tranquilidad a los ciudadanos honrados que hoy vivimos atemorizados por la delincuencia que ha hecho de nuestro querido Cancún otro Acapulco.

Se llevan nuestro turismo

Con tanta inseguridad, muertos, ejecutados, asaltos, secuestros, cobros de piso y venta de todo tipo de drogas en Cancún y la Riviera Maya el turismo se está alejando. Punta Cana, Varadero y La Habana, señor secretario Osorio Chong, —da pena decirlo y aceptarlo—, son lugares más seguros que nuestro destino, pues esos sitios no registran ni el uno por ciento de la delincuencia y crímenes que se viven en estos tiempos en nuestro Quintana Roo.

Todavía estamos a tiempo señor titular de Segob para que se haga algo efectivo, en coordinación con la Sedena, Marina y PGR para parar esto que ya nos tiene viviendo con los pelos de punta…

Licenciado Miguel Angel Osorio Chong, secretario de Gobernación, si viene usted a Cancún o a la Riviera Maya, por favor que sea en plan de trabajo y por favor ahórrese tanto discurso mareador que ya nos tiene hartos… va

P.D: En Pachuca tiene usted a dos primos (Aaron y Enrique González Aguilar) que viven en la vil miseria, sin dinero, ni una fuente de trabajo para ese par de viejos. Haga algo por ellos, por favor, y demuestre con ello que es usted un buen ser humano… Tantán.