La política revive muertos

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Una de las mejores frases de la actividad política nacional que retrata lo que actualmente sucede en la política nacional, es la dicha en Don Juan Tenorio: los muertos que vos matáis, gozan de cabal salud.

Y es que constantemente se da por muertos políticamente a personajes que, extrañamente, resurgen en los momentos clave, principalmente ahora que se acerca la sucesión presidencial.

El año político inicia el ocho del mes de septiembre y conforme llega la fecha, los nombres de ciertos políticos aparecen súbitamente en el firmamento político.

Uno de ellos, despuntó en los pasados días, generando polémica, cuando el hoy senador de izquierda, Manuel Bartlett Díaz, rememoró los comicios de 1988, en los que se le adjudica participación en un supuesto fraude electoral, aunque aprovechó sus declaraciones para lavarse las manos y limpiarse la cara, sobre todo porque ahora participa como integrante de parte del equipo que se sintió agredido en aquella ocasión.

Nadie entendió el por qué Bartlett Díaz reabrió la polémica de hace 29 años. Pero si el poblano-tabasqueño salió del arcón de los recuerdos, otro que es su adversario de siempre asomó la cabeza, Roberto Madrazo Pintado, ex candidato presidencial del PRI y ex dirigente nacional de ese partido.

Madrazo Pintado se mantiene distante de la actividad política, dedicado de lleno a los negocios, aunque esporádicamente se deja ver y mostrar que algo queda de ese animal político, como fue catalogado en su momento.

El ex gobernador tabasqueño revivió hace un año, aunque por poco tiempo, cuando se dio a la tarea de impulsar a su hijo Federico (actual dirigente estatal del PVEM) y la alianza que había formado este partido con el PRI para la elección extraordinaria en el municipio de Centro (Villahermosa, Tabasco).

Roberto se puso a la cabeza de la estrategia electoral, que constituyó un gran fracaso, cuando la candidata de su partido, Liliana Madrigal, se fue hasta el tercer lugar en la votación.

Hoy Roberto, junto con otros esqueletos políticos del PRI fue sacado del clóset de los recuerdos para activarlos y ponerlos a recomponer el inexistente PRI de Tabasco.

Jorge Salomón Azar García, ex gobernador de Campeche, se había mantenido ausente de la vida partidista, cuando fue invitado como bombero en Tabasco y designado delegado de su partido.

La desastrosa situación de un partido considerado inexistente en Tabasco, como lo es el PRI, revivió otras figuras de las que ya nadie se acuerda, los ex gobernadores interinos Manuel Gurría Ordóñez y Enrique Priego.

Manlio Fabio Beltrones Rivera se alejó de la actividad política después del revés sufrido por su partido en 2016, cuando él comandaba a nivel nacional al organismo político.

El sonorense se asomó de nueva cuenta hace unos días, criticando al partido que presidió y dejándose ver como un prospecto presidencial, aunque se le considera alineado con uno de los presidenciables de su partido.

Revivir muertos políticos es parte de la identidad de Morena. En este partido se acumulan los nombres de personajes del pasado, los más de ellos de no gratos recuerdos.

Esteban Moctezuma, ex secretario de Gobernación y de Sedesol, lastre del zedillismo, fue reactivado como parte de la estructura financiera de ese partido con vista a la campaña presidencial.

Lino Korrodi estratega del financiamiento de la campaña presidencial de Vicente Fox se incorporó también a la carrera presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

Otros más se encuentran agrupados dentro del grupo de disidentes priístas que demandan democracia en ese partido, como José Ramón Martel, quien después de ser diputado federal un par de ocasiones, apenas consiguió ser asesor de José Antonio Meade en sus tiempos de titular de Sedesol y ahora busca ser tomado en cuenta con Alianza Generacional.

Duarte quedó en prisión

Finalmente se acreditaron desvíos de más de mil quinientos millones de pesos en la administración gubernamental de Javier Duarte de Ochoa, por lo que el ex gobernador de Veracruz quedó a resguardo carcelario.

Se consideró vincular a Duarte de Ochoa con los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, mismos por los que fue extraditado de Guatemala a ello contribuyeron los testimonios de José Juan Janeiro, quien manifestó que fue contratado como fiscalista por el ahora ex gobernador de Veracruz

El ex mandatario estatal fue enviado a una prisión del estado de Morelos, aunque su abogado acusó a la PGR de reformulación de los delitos, toda vez que primero se dijo que eran 38 millones y ahora se habla de una cantidad mayor.

Se busca la unidad priísta en Tabasco

Unir a los priístas tabasqueños, algo que suena difícil, es la tarea de José Reyes Baeza, director del ISSSTE, quien fue comisionado para ello, como enlace del gobierno federal en el sureste mexicano.

Hace unos días, el ex gobernador de Chihuahua convocó a la clase política para tratar de limar asperezas entre los aspirantes a la candidatura al gobierno estatal.

Pasaron lista de presente la diputada federal Georgina Trujillo, el ex diputado Nicolás Bellizia, la ex diputada Ady García, el senador Humberto Mayans e Ignacio Lastra, funcionario de la Secretaría de Agricultura, aunque no se invitó a Benito Neme Sastré, director de Capufe.

Y es que en Tabasco se busca abrir la elección del candidato a gobernador, toda vez que los dados se encuentran cargados a favor de la diputada Trujillo, quien maneja a su antojo a la dirigencia del partido.

A esta reunión asistieron los ex gobernadores Manuel Andrade, Roberto Madrazo, Enrique Priego y Manuel Gurría.

