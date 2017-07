En el Hospital Rubén Leñero realizan cirugía bariátrica

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

En México, el 9.2% de la población ha sufrido depresión

Primera vacuna contra la influenza estacional

La cirugía barátrica puede ser una opción contra la obesidad, pero no todos pueden pagarla, ahora, en el Hospital Rubén Leñero, la realizan con un programa de gratuidad. Esta es la historia de dos personas que lo lograron: Viridiana de 46 años, pesaba 150 kilos. “Mi vida era el gran esfuerzo, el sudar, el tener cada vez más problemas para hacer mi trabajo. Siempre fui muy inquieta: soy Coordinadora de Difusión Cultural y Espectáculos, pero ya no podía ir de aquí para allá. Ya estaba tomando metformina, pues tenía prediabetes”.

Rodrigo 36 años, pesaba 230 kilos, alto y de espaldas muy anchas, jugó football americano en la preparatoria y las exigencias de un entrenamiento intenso lo hicieron justificar de alguna manera el sobrepeso que iba ganando.

“Comía muy mal, y empecé a tomar alcohol. Ya tenía hipertensión. Cuando dejé de entrenar la balanza subió, los movimientos más simples se convirtieron en grandes esfuerzos y ninguna dieta ni plan de alimentación consiguieron nada”

Por distintas vías, pero atravesando el mismo problema, ambos eran pacientes hiperobesos, sin medios económicos para acceder a la atención que necesitaban.

Viridiana y Rodrigo llegaron al Hospital Rubén Leñero de la Ciudad de México, que cuenta con una clínica especializada en el tratamiento de personas con obesidad en quienes esté indicada una cirugía bariátrica.“Primero me pusieron un balón intragástrico que ocuparía el 80% de mi estómago -recuerda Rodrigo.

Yo no sé si fue un poco el temor de que hubiera “algo” dentro de mí que pudiera hacerme daño, pero a pesar de que me aseguraron que no era peligroso me moderé muchísimo con la comida y bajé 15 kilos en un mes.

Ese fue mi incentivo. Me dije a mí mismo: no los voy a volver a recuperar”. A los 6 meses había perdido casi 40 kilos sólo con el balón y a los 8 meses decidieron dar un paso más: realizarle un bypass gástrico. “Fue en 2013.

Ahora peso 98 kilos. Siempre digo que puedo elegir la ropa. Antes, la ropa me elegía a mí.” Por su parte Viridiana dice que para una mujer es terrible no poder vestirse como quisiera.

“El sobrepeso te limita en muchos sentidos. Te genera inseguridad, miedos, complejos. Tengo una hija de 17 años y casi no tenemos fotos juntas. Yo no quería salir en ninguna”.

Viridiana siente que llegó al Hospital Rubén Leñero en el momento justo. Cargaba con muchos kilos desde hacía casi 20 años, pero los últimos 7 se había desatado su obesidad mórbida.

“Después de la cirugía bajé 80 kilos. De inmediato dejé de necesitar metformina. Pronto harán 4 años, en agosto”. Información: Hospital Rubén Leñero, Plan de San Luis y Díaz Mirón S/N. Colonia Santo Tomás, Ciudad de México. cliobesidad@gmail.com

*****

El doctor Hugo Trejo Márquez, encargado de Enseñanza, Capacitación e Investigación del Centro Comunitario de Salud Mental Cuauhtémoc, de la Secretaría de Salud afirma que en México, el 9.2%de la población ha sufrido un episodio de depresión en algún momento de su vida, y su mayor prevalencia es en el grupo de 18 a 35 años de edad.

La depresión es una alteración en la función cerebral. Se manifiesta a cualquier edad y es más común en las mujeres. Esta patología interfiere con la vida familiar, social, laboral y en pareja por un mínimo de dos semanas, o periodos más largos, y se manifiesta con tristeza, ira, frustración, desinterés por sus actividades favoritas, dolores de cabeza, problemas digestivos, aumento o pérdida de apetito, cansancio y alteraciones en el sueño.

Este problema de salud mental puede afectar a pacientes diagnosticados con enfermedades graves como diabetes, cáncer, hipertensión, epilepsia, derrame cerebral, VIH/SIDA y Parkinson, o quienes se dedican al cuidado de un familiar incapacitado.

****

Según la Secretaría de Salud, en el periodo 2015-2016, se presentaron 8 mil 642 casos de influenza y 643 decesos, por ello, Laboratorios Liomont empresa farmacéutica mexicana, presenta Flublok®, la primera vacuna contra la influenza estacional con menores efectos adversos. Flublok® trivalente, es la única vacuna recombinante contra influenza de origen biotecnológico que ofrece eficacia y seguridad para personas mayores de 18 años.

Representa la opción de vacunación más pura, ya que no contiene los aditivos tradicionales y puede ser aplicada incluso a personas alérgicas a la proteína del huevo, gluten, látex o conservadores como el timerosal.

