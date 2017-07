Una vez más

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Una vez más en esta columna aseguramos que, si fuésemos un país medianamente civilizado, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza, hubiese renunciado al día siguiente del socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca.

Sí, hay decenas de explicaciones técnicas y politicas que la gente alrededor al secretario e incondicional del presidente Peña Nieto ha dado desde entonces, todo para justificar lo injustificable: que el titular de la dependencia a cargo por un lado, no haya coordinado el rescate al minuto siguiente del accidente y por otro, el hecho que se haga un hueco de tal envergadura al poco tiempo de ser inaugurada la obra.

Es simple, si un arquitecto realiza una obra en una casa y, al poco tiempo esta causa un accidente donde va de por medio la integridad de una persona, ¿qué haría la familia que vive en dicha casa y contrató los servicios?, lo menos una denuncia penal.

Así funcionan las cosas en el mundo real y en el mundo paralelo de los políticos en México.

El presidente Peña Nieto no tienen en la mente pedir la renuncia de Ruíz Esparza, el propio secretario no tiene la menor intención de renunciar, vaya, ambos conocen cómo funcionan las cosas en México, donde aunque pase lo peor afuera, no pasa nada adentro.

Una vez más nos demuestra este gobierno la verdadera cara del nuevo PRI, una vez más somos testigos cómo la impunidad y el compadrismo va por encima de cualquier elemento de decencia política, una vez más nos dejan en claro por qué clase de gente estamos siendo gobernados.

Evidentemente el presidente nacional del PRI guarda silencio también, plegado como antaño a las ordenes del Presidente de la República no fue capaz siquiera de manifestar una opinión de lo ocurrido.

Una nota más que explica nuestro subdesarrollo, el por qué no salimos de donde estamos y hacia dónde pretende ir esta clase política que tanto nos ignora a los ciudadanos.

