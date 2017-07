En la Asamblea Nacional se escuchará a disidentes e inconformes: Ochoa Reza

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, afirmó ayer que no elude o ignora a militantes y cuadros de su partido que han expresado recientemente inconformidades y reclamos ante la inminencia de la realización de la 22 Asamblea Nacional prevista para el 12 de agosto.

En este contexto, señaló, él y otros miembros de su Comité Ejecutivo se han reunido y conversado con quienes se han expresado en corrientes y grupos aparentemente disidentes, a fin de canalizarlos hacia esa Asamblea.

“Vamos a una Asamblea Nacional incluyente, donde se escucharán todas las voces y en estos días previos a esa Asamblea seguiremos teniendo múltiples reuniones con el priísmo de todo el país”, precisó.

Y agregó:

“Nos hemos reunido miembros del Comité Ejecutivo Nacional –y yo personalmente–, con las distintas voces del priísmo y hemos escuchado las diversas ideas.

“Aquí, en un salón contiguo, estoy en reunión con diputadas y diputados locales de las distintas entidades federativas, y contamos con la presencia de integrantes de diversas corrientes que han expresado sus ideas sobre la Mesa de Estatutos…

“Seguiremos en ese ejercicio. El día de mañana (hoy) tendré una reunión con diputadas y diputados federales, encabezados por su coordinador, César Camacho, y en los días subsecuentes seguiré con reuniones con las distintas expresiones políticas y sociales de los estados de la República diversos, con los que me he venido reuniendo y me seguiré reuniendo de aquí a la Asamblea Nacional.

“Estamos en un proceso intenso de trabajo y de diálogo, en un partido donde cabemos todos, donde se pueden escuchar a todas las voces y donde vamos hacia una Asamblea Nacional que nos permitirá presentarlas ante la opinión pública a través de los medios de comunicación.

“Nuestro propósito es presentar ante los mexicanos las propuestas de solución que tenemos para seguir impulsando un país en crecimiento, con mejores condiciones de seguridad y trasparencia, que nos permitan a todos construir nuestra propia historia de éxito”, subrayó.

Impugnan decisión del INE

Al anunciar lo anterior, Ochoa reza –acompañado por Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador electo de Coahuila; Jorge Carlos Ramírez Marín, representante del PRI ante el INE y de Carolina Viggiano, secretaria Jurídica y de Transparencia del CEN–, informó de la presentación de un recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra la decisión del INE de declarar un rebase de topes de campaña que pudiera derivar en la anulación de la elección del pasado 4 de junio.

Ochoa Reza reiteró que los consejeros determinaron ese rebase de topes con base a la aplicación de un reglamento no promulgado, lo cual anula ese acuerdo.

Los consejeros “aplicaron reglas equivocadas”, afirmó el dirigente: “La determinación del INE, en la que se resuelve que hubo rebase de topes de gastos de campaña, es a todas luces ilegal, porque se sustentó en una norma que no está vigente”, insistió.

Ochoa Reza calificó el acuerdo del INE de “descomunal error”, al que agregaron, indicó, “otras inconsistencias graves que igualmente señalamos en nuestro recurso ante el Tribunal Electoral”.

Estas son:

Que no se cumplieron los plazos establecidos en la Ley para el proceso de fiscalización.

Que no se garantizó el derecho de audiencia que nos corresponde conforme a la Ley.

Que no se cumplió el principio de certeza, debido a la cantidad de modificaciones que sufrió el dictamen de la Unidad de Fiscalización.

En resumen, dijo el líder nacional priísta: nuestro candidato Miguel Riquelme, gobernador electo de Coahuila, no rebasó los topes de campaña.

Por lo tanto no hay base para anular la elección y su triunfo.

Y se dijo confiado en que el Trife pondrá orden en donde el INE dejó un desorden.

La CNOP tiene 400 propuestas

En forma paralela a la conferencia de Ochoa Reza, el senador con licencia Arturo Zamora, líder del sector popular priísta y precandidato de nuevo al gobierno de Jalisco, anunció que su sector tiene ya listas y depuradas, consensuadas y revisadas, más de 400 propuestas para ser entregadas en la 22 Asamblea de agosto próximo.

Entre otras cosas se buscará la creación de un Código de Ética Partidaria, que sea la base para el combate de la corrupción de funcionarios, legisladores y otros militantes priístas… y propondrán que los futuros candidatos (incluido el presidencial) presenten su declaración 3de3, es decir la patrimonial, junto con la de impuestos, de intereses y, en su caso, acta de entrega recepción de su cargo anterior.

Asimismo se planteará la creación de una Comisión de Ética Partidaria.

Zamora indicó que estas propuestas son resultado de las mesas de trabajo en las asambleas estatales realizadas durante los últimos meses, donde participaron todos los sectores, organizaciones y grupos integrantes de la CNOP.

Recordó que en el proceso electoral de 2018 estarán en juego 18 mil 637 cargos.

Senado pide legalidad a Conago

Ante la necesidad de legalizar los operativos de la llamada Fuerza Conago en diferentes estados de la República, la Primera Comisión del Senado aprobó un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente que preside el verde Pablo Escudero, solicite al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, y a la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública de la Conago, definir las bases y reglas generales de las acciones policiales conjuntas de carácter preventivo entre los corporaciones de policía de las entidades federativas.

El dictamen recuerda que el 7 de julio pasado entró en operación esta fuerza policial conjunta, a propuesta de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, en su calidad de presidente en turno de la Conago.

En la llamada Fuerza Conago, participan más de 387 elementos policiales y 80 vehículos de distintas corporaciones, que pertenecen a las entidades federativas mencionadas.

El dictamen advierte que, dentro del régimen constitucional, “los gobernadores de las entidades federativas y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México no cuentan con las facultades constitucionales ni legales para disponer de la fuerza pública bajo su mando para operativos a realizar fuera de sus respectivas jurisdicciones”.

Y agrega: “la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que en su artículo 29, fracción X, establece como función exclusiva de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública la de realizar operativos conjuntos de carácter preventivo”.

Por lo mismo, afirman los integrantes de la Primera Comisión, es necesario que el SNS y la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública expidan las bases y reglas generales de cooperación de los gobiernos locales y, “en caso de que así se defina, dotar de legalidad a la actuación de las autoridades de seguridad pública que desarrollan” el operativo Fuerza Conago”.

De igual forma la Primera Comisión aprobó 17 dictámenes en materia de prevención de riesgos por fenómenos meteorológicos; readaptación social; derechos laborales; combate a la explotación infantil; anticorrupción y seguridad; entre otros.

