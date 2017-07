“Algo tan sencillo como estar contigo (Serie Algo tan sencillo 3)”, de Blue Jeans

Editorial Planeta

Los chicos del pasillo 1B acaban de regresar de las vacaciones de Semana Santa para afrontar el final de su primer año universitario. No estántodos los que empezaron, ya que Manu lleva más de dos meses sin aparecer por la residencia Benjamin Franklin. El malagueño le ha dicho a Iria que volvería, pero no ha cumplido con su palabra.

Esos últimos meses de curso prometen ser muy agitados. Óscar y Ainhoa parecen ser de nuevo amigos, aunque uno de ellos necesite más; Julen ha encontrado el amor, como Toni, a quien Isa come Pizza le plantea un reto imposible para ser su novia.

Además, la habitación 1155 tiene nueva inquilina. La extremeña Silvia se pasa las horas entregada a su carrera, Arquitectura, pero esconde un secreto, que termina contando a David. ¿Surgirá algo entre ellos? A Elena, quizás, no le haga demasiada gracia, porque después de que su hermana cortara con el sevillano, se replantea sus sentimientos hacia él, día tras día.

Con Algo tan sencillo como estar contigo termina la historia. Sin embargo, los constantes giros y sorpresas que contienen sus páginas te mantendrán alerta hasta el último capítulo.

Blue Jeans

Sevilla, España, 7 de Noviembre de 1978

Estudié en el colegio Salesiano y luego en el instituto Maese Rodrigo. Cuando terminé, hice un año de Derecho en la Facultad de Sevilla. No era lo mío y decidí emprender la aventura de cambiar de carrera y de ciudad. Con 18 años me trasladé a Madrid, donde sigo viviendo, y comencé a estudiar Periodismo en la Universidad Europea. Me licencié e hice un master en periodismo deportivo. Al mismo tiempo, intenté estudiar Filología alemana en la Complutense, sin éxito. He colaborado con algunos medios, especialmente deportivos, pero no encontré ahí mi lugar. Durante varios años también entrené al fútbol sala a niños en Palestra Atenea. Ahora me dedico a escribir novelas y a pasarme horas y horas..