La “Noche” de José Madero

El ex vocalista de PXNDX presenta su nuevo álbum, que podrá ser adquirido a partir de este viernes 28 de julio

Asael Grande

El cantante, compositor y escritor, José Madero Vizcaíno, mejor conocido como Pepe Madero, presentó en conferencia de prensa su nuevo material discográfico, titulado “Noche”, cuyas letras poseen un tema en común y cuyo único hilo conductor es el que las canciones hablan de diferentes actividades nocturnas.

En cuanto a sonido, el compositor comentó que “todo el disco está basado en la palabra noche, el concepto nace al diferenciar este disco en base a colores, el primero que era el disco rojo le puse “Carmesí”, este nuevo disco, al momento de estar escribiendo las letras, vi que tenía un ritmo más oscuro que el álbum anterior, que eran canciones viejas, de casi diez años, y éstas son más actuales, entonces dije que iba a ser el disco negro, y fue así que al escribir ‘Noche de brujas’, el primer sencillo, vi la palabra noche e hice muchas canciones basadas en la noche, estoy como aterrizado por hacer canciones tristes, sentimentalistas, no tengo ningún problema con ello, en esta ocasión son canciones que tocan tragedias reales, hay tres sobre todo, una es del tema sobre el tiroteo que hubo en Monterrey a principios de año, cuando un niño empezó a disparar, no hablo sobre el suceso en sí, sino sobre las consecuencias en la sociedad, cómo todo el mundo se manifiesta y se queja, es mi manera cínica de decir que estamos en decadencia como sociedad, ya no nos sorprenden los hechos de inseguridad en nuestro país; hay otra que habla del alcoholismo (Esta noche es la reunión), otra toca el tema de los sacerdotes que pierden la fe y se retiran buscando respuestas en otros lados, es decir, son letras más profundas, cosas más reales”.

El primer sencillo de “Noche” se llama “Noche de brujas” y se lanzó oficialmente la madrugada del pasado 9 de junio, y su video está grabado en blanco y negro y pretende, según palabras de Madero “hacer un tributo a las cintas clásicas del terror como Frankenstein, Drácula, Jason, Chuky, siempre me han gustado las películas de terror, desde niño las veía y no me espantaban, de hecho -adelantó el cantante- estoy escribiendo una novela de terror para niños, aún no tiene fecha de salida, lo sigo escribiendo”.

Las canciones de “Noche” fueron escritas y compuestas por José Madero: Noche de Lluvia, Lo sobrenatural prohibido, El papel de alcohol lo hace una Mujer, Grandes éxitos, El ser supremo, Noche de brujas”, Una nueva identidad, Fantasma de mujer, Noche de baile, ¡Esta noche es la reunión!, Noche de discoteque, Sonámbulos y Lágrimas en la mesa: “estaré presentando este 12 de agosto el disco completo en vivo, en el Foro Villanueva, en el Parque Naucalli, el show ya en forma será el 1 de diciembre en el Teatro Metropólitan, en donde tocaré temas de mi anterior disco, quizá algunas de PXNDX y algunos covers”, finalizó.