“Primera Generación” de La Academia convive con fans

Myriam, Víctor, Miguel Ángel, Laura, Toñita, Wendolee, Héctor, María Inés, Estrella, Raúl, Alejandro y José Antonio firmaron boletos para su show del 24 de agosto en Auditorio Nacional

Arturo Arellano

A 15 años del exitoso reality musical de TV Azteca, los miembros de la primera generación de La Academia, se reúnen para ofrecer un concierto denominado “Primera Generación”, del que serán participes Myriam, Víctor García, Miguel Ángel, Laura Caro, Toñita, Wendolee, Héctor Zamorano, María Inés, Estrella, Raúl Sandoval, Alejandro Daniel y José Antonio de la O. Todo ocurrirá el 24 de agosto en el Auditorio Nacional, donde arrancarán esta gira que les llevará a diferentes partes del interior de la República Mexicana y del que los grandes ausentes serán Nadia y Yahir.

Para incentivar a sus fanáticos que han adquirido ya su boleto para el compromiso del Auditorio Nacional, los 12 cantantes ofrecieron una convivencia a las afueras del inmueble, donde accedieron a tomarse fotografías y firmar autógrafos, haciendo felices a un centenar de ellos. En tanto de manera muy cálida, humilde y entusiasta fueron recibiendo uno a uno, a niños, adolescentes y hasta adultos mayores en la mesa que se colocó frente a la taquilla del Coloso de Reforma.

Todos los integrantes coincidieron en la emoción de reencontrarse no sólo entre ellos, sino con los fans que les han venido siguiendo el rastro desde que culminó aquella primera edición de “La Academia” en la que resultaría vencedora Myriam Montemayor. Si bien no ha quedado clara la razón del porqué Yahir y Nadia no son parte del proyecto, el resto de los integrantes de esta generación aseguran que será un concierto completo, lleno de recuerdos, nostalgia y agradecimiento, incluso Víctor se comprometió con una señora que estará cumpliendo 70 años el día del concierto a que ese día dedicarán una canción a todos los cumpleañeros.

Lo mismo refrendaron su deseo de que Yuri les acompañe a la presentación como madrina de lujo, pues ya le han hecho la invitación, sólo queda esperar a que suceda o no el próximo 24 de agosto, cuando se lleve a cabo “Primera Generación” el concierto.