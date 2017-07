Piden la “cabeza” de delegado

Después de una serie de pronunciamientos, ayer en la Asamblea Legislativa se aprobó solicitar al delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, que se separe del cargo hasta que se esclarezcan las investigaciones que lo vinculan con organizaciones criminales.

Esto, luego de los hechos ocurridos hace una semana en la demarcación, donde perdió la vida Felipe de Jesús Pérez Luna “El Ojos”, quien por cierto, fue despedido como “héroe” y no como delincuente, por una multitud que lo acompañó en su “último viaje”.

En la sesión de ayer, el diputado Iván Texta Solís, del PRD, presentó un punto de acuerdo sobre las acciones que se han emprendido en materia de seguridad pública y prevención del delito, así como las que tienen que ver con la prestación de servicios de transporte, en bicicletas adaptadas para el caso.

Como se sabe, “El Ojos” fue abatido, junto con siete de sus cómplices dedicados al narcomenudeo, que operaban y, presuntamente, se dedicaban a la extorsión, secuestros y homicidios en inmediaciones de las delegaciones Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco e Iztapalapa.

Texta Solís hizo un exhorto a la Comisión de Gobierno de la ALDF para que la comparecencia del delegado, previamente aprobada, aborde los hechos de violencia suscitados en esa demarcación y que ponen en riesgo la integridad de la población.

En tribuna, el legislador perredista pidió, que de encontrarse elementos de prueba suficientes, se inicien los procedimientos legislativos correspondientes para que el titular de la delegación Tláhuac sea removido del cargo.

Agregó el diputado que “hay partidos que se dicen de oposición y de izquierda (el delegado es de Morena, aunque antes militó en el PRD) que quieren desprestigiar el combate de la delincuencia en nuestra ciudad, pero no conformes con ello, en la incongruencia total, no quieren asumir su responsabilidad y no enfrentan lo que se vive en su zona.

Lo que la gente denuncia y los medios de comunicación han investigado, es contundente: “el jefe delegacional de Tláhuac y su hermano se involucraron en actos delictivos”, expuso.

Agregó que “en el grupo parlamentario del PRD lo decimos alto y con mucho orgullo: en esta ciudad la policía actúa, la investigación se realiza, los criminales se atrapan y esa es la única manera de seguir conteniendo a la delincuencia”. De esta manera, reconoce el trabajo que realiza el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Empero, el delegado no va en ese sentido y con él proliferó la delincuencia; les permitió armar una red de mototaxistas que se sospecha servían para actos delictivos; consintió y protegió que en las fiestas patronales de la delegación “El Ojos”, ahora fallecido, acudiera a mostrar su poderío, lo cual, dijo, está documentado por los medios de comunicación”.

El diputado Raúl Flores, a propósito de este caso, lamentó que se dediquen a tomarse fotos en eventos que nada tienen que ver con su responsabilidad. ¿Cuándo hemos visto en fotografía a delegados como éste en inundaciones? Por eso y más, debe ser removido del cargo.

MORENA, EN SU DEFENSA

Así es. El Movimiento de Regeneración Nacional en la ALDF no aceptó la culpabilidad del delegado sobre el caso Tláhuac.

El diputado de Morena, Alfonso Suárez del Real, en cambio, exigió la comparecencia, ante la Asamblea Legislativa, de Hiram Almeida, secretario de Seguridad Pública, para que informe sobre las causas por las cuales se incrementó la delincuencia en la demarcación.

En su argumentación, refirió que el fenómeno no es nuevo, como lo demuestran los “numerosos oficios” enviados desde 2015, mediante los cuales manifestaba su preocupación sobre los hechos delictivos y solicitaba tomar medidas al respecto.

¿Qué procede? “Conocer cuál ha sido el destino de estos oficios”.

Y debido a las múltiples solicitudes de operativos requeridos por el jefe delegacional de Tláhuac, que Suárez del Real le pidió al titular de Seguridad Pública, que asista a este órgano legislativo para que informe cuántas patrullas fueron asignadas a la demarcación, así como el número de elementos que se encuentran en esa área.

De paso, el diputado solicitó a los gobernadores de Guerrero, Chihuahua, Veracruz y Michoacán regresar a la capital del país las patrullas que donó el jefe de gobierno, convencido de que aquí hacen más falta.

Sin embargo, los diputados del PRD, PAN y PRI se negaron a aprobar la solicitud de Morena.

EN PRO DE DISCAPACITADOS

Es prioritario no aplazar más la armonización legislativa de los derechos de las personas con discapacidad en todos los estados de la República, que garantice la inclusión sustantiva de esta población.

El presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputado Luis Fernando Mesta Soule, del PAN, afirmó lo anterior y enfatizó que el gran reto es sentar las bases para que niñas y niños, hombres y mujeres, así como personas mayores que viven con una discapacidad y enfrentan limitantes en su accesibilidad, atención, movilidad y lastimosamente son víctimas de discriminación, vean reconocidos sus derechos en la legislación y atendidas sus demandas para poder realizar una vida plena.

