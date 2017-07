“No soy yo, eres tú”, de Stephanie Kate Strohm

B de Blok

¿Te enteraste…?

Natalie Wagner, una alumna cualquiera: “A Avery Dennis —la sin par Avery Dennis— su novio la dejó justo antes de la fiesta de graduación”.

Coco Kim, mejor amiga: “¡A Avery nunca nadie la ha dejado! Bueno, excepto esta vez”.

Bizzy Stanhope, lo peor de lo peor: “La responsable del comité de organización de la fiesta no tiene con quién ir. Es más que patético”.

James Hutch Hutcherson, compañero del laboratorio: ¿De verdad Avery decidió que no volverá a salir con nadie hasta que descubra por qué no funcionan sus relaciones? Me lo creeré cuando lo vea.

Robby Monroe, ex novio: ¿Te entrevistó Avery Dennis para su proyecto?

Tripp Gomez-Parker, ex novio: “Avery Dennis está entrevistando a todo el mundo.

Avery Dennis, recientemente abandonada / objeto de muchos chismes: Todo el mundo está hablando de ello. Pues hablemos”.

Stephanie Kate Strohm es la autora de Pilgrims Don´t Wear Pink. Se graduó en Teatro e Historia en el Middlebury College y ha trabajado como actriz en muchos lugares de Estados Unidos, incluidos más de veinticinco estados.