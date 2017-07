La Compañía Nacional de Danza rendirá homenaje a Marius Petipa

Será con una serie de presentaciones en Bellas Artes, por los festejos del 200 aniversario del artista

Arturo Arellano

Uno de los coreógrafos más prolíferos en el ballet clásico es sin duda el ruso Marius Petipa, de quien este 2017 se cumplen 200 años desde su nacimiento, es por ello que la compañía Nacional de Danza de México realizará una serie de festejos actividades en torno a este gran artista.

Los días 13, 15, 17, 19 y 20 de agosto se presentará en el Palacio de Bellas Artes un compilado de lo mejor de tres obras: Raymonda, Bayadera y Don Quijote, que si bien sus coreografías son todas obra de Petipa, están inspiradas en diferentes culturas, como la húngara, india y española, haciendo de esta presentación un buffet de estilos, colores y sonoridades.

En conferencia de prensa, Mario Galizzi, director de la Compañía Nacional de Danza (CND), acompañado de Blanca Ríos y Argenis Montalvo, dos de sus solistas, ofrecieron detalles al respecto. Galizzi señaló que “las danzas folklóricas celebran la tradición de cada país, es por ello que para esta serie de presentación hemos elegido tres ballets diferenciados por sus estilos, no el de Petipa propiamente, sino la materia misma de cada ballet y su procedencia. De esta manera el repertorio se conforma de lo mejor de tres obras: Bayadera, que es inspirada en una leyenda de la India, después la Raymonda que se inspiró en las húngaras, en la época de las cruzadas y por último Don Quijote. Siempre es Petipa, pero abordando diferentes inspiraciones y estilos de baile tradicional, por sus manos llevado al lenguaje de lo clásico. Son épocas distintas, estados de ánimo diferentes y el desafío de los bailarines es entrar en ese estado de ballet, que ni siquiera es un personaje, es un estado”.

A esto, Blanca Ríos agregó que “hay que ahondar en cada una de las partes, personajes, estilos y junto a ello ser impecables en cada movimiento y manera de bailar. En mi caso me siento afortunada de interpretar la obra del maestro Petipa, pero ante ello hay que cargar con la responsabilidad que implica, no es solo bailar y terminar, sino en cada paso hacer bien todo por complejo que sea”.

Argenis Montalvo refiere por su parte que “ésta es una oportunidad grande para todos, implica mucha responsabilidad en la parte artística y técnica, es un gran reto. Creo que este es un catálogo bastante atinado en un momento en el que la sociedad ya es más incluyente, porque si bien sabemos que Petipa, tiene un repertorio muy conocido, nosotros queremos abordarlo todo, desde lo que menos se conoce hasta El Lago de los Cisnes que todos han visto y escuchado. Es nuestra responsabilidad en este aniversario rendir homenaje a la mayor parte de su obra”.

En tanto, los festejos por los 200 años desde el nacimiento de este gran referente del ballet clásico, no terminan aquí pues Mario Galizzi, asegura que éste es apenas el inicio de una serie de actividades “Si arrancamos con este homenaje, que consta de lo mejor de tres obras, sin embargo, ya tenemos planeado al menos en breve montar completas dos de sus obras más importantes, primero El lago de los cisnes y después una más que aún no me decido, no se si El Quijote, ya el tiempo lo dirá, pero esto no se acaba, queremos realmente que los mexicanos conozcan y disfruten de las grandes obras del maestro Petipa, el mejor desde mi punto de vista y que no se ha visto superado hasta la actualidad”.

Así, la Compañía Nacional de Danza anuncia el inicio de sus festejos por el 200 aniversario del nacimiento de Marius Petipa, con este homenaje que tendrá efecto en el Palacio de Bellas Artes los días 13 y 20 de agosto a las 17:00 horas, martes 15 y jueves 17 a las 20:00 horas y el sábado 19 del mismo mes a las 19:00 horas.

