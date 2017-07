El Senado, a la mesa de negociación del TLC: Guajardo

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El compromiso establecido por el presidente Enrique Peña Nieto con el Senado de la República a través de su secretario de Economía Ildefonso Guajardo es uno, directo y claro: la Cámara alta participará en la negociación del TLC.

El acuerdo se dio a conocer luego de un encuentro de Guajardo con los miembros de la Junta de Coordinación Política que preside el senador Fernando Herrera.

En el encuentro participaron además Emilio Gamboa, coordinador de la fracción del PRI y Dolores Padierna por el PRD.

Ahí Guajardo –quien junto con el titular de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray- encabeza las negociaciones por la parte mexicana, reiteró que el proceso de revisión y modernización del TL iniciará el miércoles 16 de agosto en Washington.

Y, desde un inicio, el grupo de Guajardo-Videgaray contará con la participación de un equipo del Senado mexicano.

“Los senadores tendrán acceso a información privilegiada”, dijo.

La instrucción del presidente Enrique Peña Nieto es de que “todo en esa negociación está relacionado: comercio, economía, migración, seguridad y respeto a nuestra soberanía…

“Partiremos de que si no nos tratan bien en materia comercial, no puede haber colaboración de México en materia de seguridad o en materia de flujos migratorios. Esta es una negociación integral”, subrayó el titular de Economía.

Y una de las grandes fortalezas en este proceso de negociación, dijo, está en que la democracia mexicana ha venido a fortalecer la defensa de la soberanía nacional.

Recordó Guajardo que hace 22 años, cuando el presidente Carlos Salinas negoció el TLC, su Gobierno contaba con mayorías en el Senado.

“Hoy no, y eso obliga a sacar una negociación positiva, de ganar-ganar, en especial para el interés nacional… de otra manera no tendría posibilidades de ser aprobada por el Senado, donde el Ejecutivo no tiene mayorías”, subrayó.

Indicó que este hecho es un mensaje claro para los negociadores ante quienes se debe defender el esquema de solución de controversias, de solución de controversias comerciales, llámese o no Capítulo 19, indicó.

“Yo seré muy respetuoso de los lineamientos y recomendaciones que haga el Senado, los estaremos procesando en la mesa de negociación”, indicó.

A su vez el senador Herrera indicó que el Senado mexicano está dispuesto a acompañar al presidente Enrique Peña Nieto en este proceso de negociación del TLC.

Y comentó que los diferentes grupos parlamentarios han adelantado ya su visión de lo que se debe defender.

“El Gobierno nos ha compartido su estrategia y vamos como un solo equipo…”, concluyó.

Guajardo agregó que el equipo negociador mexicano se apoyará especialmente en la capacidad de consulta ciudadana con que cuentan los senadores además de que se integrará un grupo de seguimiento del Senado, que trabajará en forma coordinada con el del Gobierno.

Concretamente el grupo mexicano ira a defender la capacidad exportadora y productiva de México, y su integración de cadenas de valor. De ninguna forma, advirtió, se aceptará un comercio administrado o con la aplicación de aranceles.

“La negociación debe partir de… una estrategia energética, de otra en materia de comercio electrónico, de una estrategia sobre propiedad intelectual, de una más para la incorporación de temas laborales… en fin, de definiciones fundamentales”, subrayó.

Ahora van por Borge

La Procuraduría General de la República que encabeza el senador con licencia Raúl Cervantes informó ayer que, en cumplimiento al Tratado de Extradición existente entre México y Panamá, se ha presentado la solicitud formal de extradición del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge.

La demanda de extradición se basa en 4 causas penales:

La primera -del fuero federal-, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita…

Las 3 restantes: por causas del fuero común, por lo que hace a los delitos de peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública.

Recibida la petición, la Fiscalía Superior de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de Panamá solicitará a su vez al Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá fije fecha de audiencia para proceder con el proceso de extradición.

Al informar lo anterior, la PGR reiteró que el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto busca así abatir los espacios de impunidad y el combate a la delincuencia.

Seguridad interior, sí va

El diputado priista Carlos Sarabia Camacho, secretario de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados afirmó ayer que pese a todos los obstáculos a que se ha enfrentado, la Ley de Seguridad Interior deberá ser aprobada antes de este fin de año.

Sarabia Camacho indicó que los llamados hechos de nuevo por los secretarios de la Defensa, General Salvador Cienfuegos y por el Almirante Vidal Francisco Soberón hace apenas un par de días, son absolutamente procedentes.

Lo anterior lo dijo al entregar un reconocimiento al policía auxiliar raso y maestro en Derecho Penal, Gildardo Justo Ramírez, por su labor altruista, su perfil académico y años de servicio.

Aprobar de una vez por todas la Ley de Seguridad Interior, afirmó, “es una deuda que tiene el Poder Legislativo con las Fuerzas Armadas, además de que la necesita México”.

El legislador priísta afirmó que sacar adelante esta ley “es una demanda por el bien del país”.

“Las Fuerzas Armadas, en sí, lo necesitan tanto como los ciudadanos; en este tema no debe haber grupos políticos o intereses de grupos”.

La Comisión de Gobernación, dijo, será la encargada de dictaminar esta ley, pero “ésta no puede ser sacada al vapor; en los próximos días o en el siguiente periodo debe salir el marco normativo de Seguridad Interior, ya es una exigencia”.

La Ley de Seguridad Interior está prevista para establecer las líneas de acción y los límites a seguir por el personal militar con el fin de que haga bien su trabajo, porque “lo único que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada desean es siempre darle seguridad a este país”.

Pasadas las elecciones del 4 de junio y casi concluido el proceso post-electoral, dijo, todos esperan que la Ley de Seguridad Interior salga ya en el período ordinario de fin de año.

“Quiero decirle a todos los coordinadores de los grupos parlamentarios en el Senado y la Cámara de Diputados, que ya nos pongamos todos de acuerdo y que saquemos este ordenamiento, y que no seamos mezquinos en ese tema…

“A veces nos confundimos al decir que esta ley le urge al secretario en la materia, pero no es cierto; le urge a México y lo que hace el funcionario es exigirla porque tenemos esa deuda”, indicó.

México, agregó, siempre ha demandado policías que hagan honor a su trabajo, “aunque a veces algunos hacen lo contrario, pero tenemos que reconocer a los que sí lo hacen bien; ejemplo de ello es Gildardo Justo Ramírez”, exclamó.

El homenajeado, Gildardo Justo Ramírez, dedicó el galardón a los policías, militares y marinos por exponer su vida día a día, principalmente, a quienes cayeron por mantener la supremacía y prevalencia del Estado de Derecho.

“Este reconocimiento no es para mí, no es mío, es para todos mis compañeros policías, militares y marinos y de todos quienes estén al frente de la seguridad nacional, aquellos que día a día exponen su vida para mantener la supremacía y prevalezca el Estado de Derecho, principalmente a quienes han caído por la República y por sostener a su familia”, dijo.

