Roberto Jordán revivirá sus más grandes éxitos en “La Caravana del Rock and Roll”

El intérprete de “Hazme una señal”, “Amor de estudiante”, entre otros, se presentará en el Auditorio Nacional los días 25, 26 y 27 de agosto junto a Angélica María, Enrique Guzmán, César Costa, Palito Ortega, entre otros

Asael Grande

Con 52 años de trayectoria musical, el cantante, compositor y actor sinaloense, Roberto Jordán, quien inició su carrera a mediados de 1965, será parte de “La Caravana del Rock and Roll”, que se realizará en el Auditorio Nacional los días 25, 26, y 27 de agosto próximos, y en la que cantarán también Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Palito Ortega, y los grupos pioneros del rock & roll nacional: Los Teen Tops, Los Locos del Ritmo, Los Rockin Devils, Los Hitter’s, en lo que será un concierto de más de cuatro horas de buen baile y rocanrol.

En entrevista exclusiva con DIARIOIMAGEN, Roberto Jordán, quien a los 17 años, de su natal Los Mochis, Sinaloa, se trasladó a la Ciudad de México para ingresar al ITAM y cursar la carrera de licenciado en administración de empresas y por supuesto, para incursionar en el medio artístico, comentó que el rock and roll “es una cosa sorprendente, por su vigencia, sobre todo por el tiempo que tienen esas canciones, una vez que la gente ve este espectáculo (“La Caravana del Rock and Roll”) en vivo, lo recomienda, y nosotros felices, no es fácil permanecer en el gusto del público a través de generaciones y generaciones, poco a poco vamos a ir desapareciendo, no sé qué vendrá después, el momento es éste, y hasta que tengamos energía, y nos dé vida Dios”.

Respecto a qué podrá escuchar el público que asista a “La Caravana del Rock and Roll”, Roberto Jordán dijo que “somos varios artistas que vamos a cantar ese día, vamos a interpretar lo que la gente quiere escuchar”.

Compartió sus inicios musicales y su fuerte inclinación por el canto, que llevó a Jordán a la Compañía RCA Víctor, que era el mejor sello disquero del país, en donde se conectó con el afamado compositor Rubén Fuentes, autor de “La Bikina”, por esas fechas director de la compañía, quién percibió de inmediato las potencialidades del joven sinaloense y le encargó su preparación a Paco de la Barrera, quien era el responsable de los proyectos musicales más exitosos de la empresa disquera: “con el grupo Los Matemáticos grabé mi primera canción ‘Ninguna como tú’, era un grupo de Monterrey, ese fue mi primer disco, que traía por un lado la canción ‘Ninguna como tú’, y por el otro ‘Buscando un lugar’, eran canciones que yo les hice la letra en español, con eso empecé. Desde niño siempre me gustó mucho la música, siempre cantaba en todos lados, amé a Elvis Presley, para mí era lo máximo, tuve un programa de radio en Culiacán, en donde la música que se tocaba era puros éxitos del Hit Parade norteamericano, entonces siempre fui influido por esta música, y cuando tuve oportunidad de grabar para una compañía disquera, elegí esas canciones, de ahí me fui con temas de Brenton Wood, Guess Who, y 1910 Fruitgum Company, Rolling Stones, de todos ellos hice canciones, también de Los Bee Gees, de Neil Diamond, pero mi plataforma fue con la canción ‘Hazme una señal’, mi entrada al medio no fue difícil porque, aún sabiendo que cantaba bien, era un sueño para mí, pero no tenía yo los contactos, y una vez cantando en un sitio en Tequisquiapan me escuchó una persona cantar ‘Are you Lonesome Tonight’, de Elvis Presley, y le gustó mucho como canté, nos comunicamos, y así fue como grabé mi primer disco”, compartió Jordán.

A lo largo de su exitosa carrera, Roberto Jordán ha participado en 21 películas, rodadas tanto en México como en otros países, en la que compartió créditos con personajes de gran reconocimiento en la industria cinematográfica como Arturo de Córdova, Marga López, Columba Domínguez, Fanny Cano, Fernando Luján, Jorge Lavat, Angélica María, Verónica Castro y Macaria.

Roberto Pérez Flores, quien en los años 70 adoptó el nombre artístico de Roberto Jordán, inspirado en el apellido de una de las familias fundadoras de Los Mochis, Sinaloa, regalará al público que se dé cita en Arturo de Córdova, sus más grandes éxitos, así como las infaltables ‘Hazme una señal’ y ‘Amor de estudiante’.

“Fue una buena época la de los sesentas, una cosa fabulosa, andábamos por toda la República Mexicana, en dos camiones, uno era el camión a go gó, la gente nos veía en ese tiempo en vivo, hacíamos tres funciones diarias en las Caravanas Corona, todo eso nos dio mucha presencia, y la gente se quedó con esos recuerdos, éramos artistas que estábamos en el momento, Los Teen Tops, Los Rebeldes del Rock, Marco Antonio Muñiz, La Tigresa, tantos y tantos compañeros que íbamos a esas caravanas, fueron recuerdos muy padres, ahora las añoro. Iremos también a Monterrey con “La Caravana del Rock and Roll”, y próximamente sacaré un nuevo disco, que tengo preparado, son temas que he ido reuniendo, y que me parecen son los que más me gustan, incluso vendrá algún tema que grabé en mis inicios, y que me parece muy buena”.

“La Caravana del Rock” se llevará a cabo los días 25 de agosto (20:30 horas), sábado 26 de agosto (20:00), y domingo 27 de agosto (18:00 horas). La cita será en el Auditorio Nacional.

