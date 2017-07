15 millones padecen algún trastorno mental

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

El 95% de los pacientes con hepatitis C pueden curarse

Plantas de tratamiento de agua, al límite de su vida útil

Cifras de la Secretaría de Salud señalan que alrededor de 15 millones de personas en México padecen algún trastorno mental. Los resultados de la última Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica indican que el 28.6% de la población presentó alguno de los 23 trastornos de la Clasificación Internacional de Enfermedades de este tipo y que solamente uno de cada 10 recibe atención especializada. En este contexto, Apopharma, una nueva división de negocios de los laboratorios canadienses Apotex, inicia operaciones con el lanzamiento de nueve nuevas alternativas farmacéuticas para atender múltiples padecimientos del sistema nervioso central, como Alzheimer, Parkinson, depresión, neurosis, esquizofrenia, ansiedad, trastorno por déficit de atención y fibromialgia, entre otras. Su meta es introducir en el mercado mexicano 30 medicamentos relacionados, en un lapso no mayor a dos años, para completar un portafolio de fácil acceso a la población “El mercado de productos genéricos está en constante crecimiento y presenta un gran potencial a futuro, es por ello que creemos que esta nueva división de negocios ofrecerá excelentes alternativas terapéuticas tanto al médico como al paciente. Somos la empresa número tres en el mercado de genéricos en México, donde casi nueve de cada 10 medicamentos vendidos son genéricos, señala Américo García Elizondo, director general para México y América Latina de Apotex

Se estima que en México hay más de un millón de personas infectadas por el virus de la hepatitis C, enfermedad que si no es tratada a tiempo, puede ocasionar padecimientos graves como: cirrosis hepática, insuficiencia y cáncer de hígado; sin embargo, de acuerdo con el doctor David Kershenobich,, director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), existe la posibilidad de curarla en un 95% de los casos y agregó que México sí puede lograr la meta que propone la Organización Mundial de la Salud para el año 2030, que consiste en eliminar las hepatitis por virus como Problema de Salud Pública para el año 2030. Por su parte, Enrique Wolpert Barrraza, presidente del Comité Científico FundHepa, dijo que los virus de las hepatitis causan más de 700 mil muertes al año en el mundo, mientras que 71 millones tienen hepatitis C, sin embargo, la mayoría de ellos no sabe que tienen la enfermedad. Señaló que es importante seguir los tres ejes que propuso este año la OMS: prevenir la enfermedad, hacer la prueba, y en caso de ser positivo, dar el tratamiento correspondiente. Esto se señaló al conmemorar el Día Mundial Contra la Hepatitis, el 28 de julio organizado por la Fundación Mexicana para la Salud Hepática (FundHepa).

ControlaTuGobierno, A.C., en alianza con la Universidad Autónoma Metropolitana y dos Comisiones de Cuenca del Valle de México, llevaron a cabo la primera contraloría social de los recursos invertidos en el Programa de Tratamiento de Aguas Residuales que desarrolló la Conagua, entre 2009 y 2016, en la cual se detectan diversas irregularidades, que van desde omisiones de información hasta plantas de tratamiento operando al límite de su vida útil. Afirma que México está sometido a un extremo estrés hídrico que provoca escasez y contaminación de las reservas de agua tanto superficiales como en el subsuelo. En ese lapso, el gobierno federal, a través de la Conagua destinó cerca de 12 mil millones de pesos para la construcción, operación y rehabilitación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en todo el territorio nacional con las que según cifras oficiales, se logra una cobertura del 57% de las aguas residuales municipales de todo el país. Sin embargo, el INEGI señala que sólo 34 de cada 100 municipios cuentan con el servicio de tratamiento de aguas residuales. Ante este panorama, las Comisiones de Cuenca de los Ríos Amecameca y La Compañía y la de Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac y sus afluentes en las que trabajan profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana, en alianza con ControlaTuGobierno, A.C., realizaron la contraloría de los recursos invertidos en esta región para operar dicho programa, descubriendo que en México, más del 70.0% de los cuerpos de agua presentan algún grado de contaminación y en 371 de los 653 acuíferos del país la Conagua no evaluó la calidad del agua. No se inspeccionaron las descargas de aguas residuales en 5 de cada 6 acuíferos, por lo cual es difícil saber cuanta del agua residual se vierte sin tratar a los ecosistemas, y dimensionar los riesgos que esto implica para la salud de la población.

