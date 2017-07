“El Ojos”, ¿no fue pato?

Punto por punto

Augusto Corro

Si camina como pato, tiene pico de pato y hace cua cua, ¿qué es?… lo que usted considere que sea, pero no es pato. A esta conclusión se llegó, una vez que surgieron opiniones encontradas sobre los narcomenudistas que dominaban Tláhuac. ¿Cártel o banda?

Para el caso es lo mismo. Los cárteles y las bandas extorsionan, secuestran, levantan y asesinan. El mismo molde delincuencial. ¿Cuál es la diferencia? De lejos y de cerca son lo mismo.

En Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna “El Ojos” y otros socios de su grupo fueron abatidos por los marinos durante un enfrentamiento, la semana pasada. ¿No alcanzaban la jerarquía de un cártel? ¿Eran una simple banda?

Tras el hecho, se registraron cierres de calles por parte de los seguidores o admiradores de la organización criminal, que protegía a mototaxistas, comerciantes, informales, etc. Lo mismo que ocurre con los cárteles en el norte del país.

La Secretaría de Marina destinó suficientes elementos con vehículos artillados y blindados en la operación contra “El Ojos”, uno de los delincuentes más temidos en Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco e Iztapalapa. ¿Qué le trae a la memoria este tipo de acciones? Si esa banda del narcotraficante no tenía el estatus de cártel, poco le faltaba. Para mí, cártel o banda son iguales. Tan criminales los uno y los otros: venden drogas, asesinan a decenas de personas, secuestran, extorsionan, etc.

¿Usted amable lector ve alguna diferencia? La banda o el cártel se cuelan en la base social y obtienen el beneplácito de su conducta al margen de ley. Por eso cuando mueren, en el cortejo fúnebre y en el sepelio son despedidos con porras y aplausos de cientos de personas. Así sucedió en el sepelio de “El Ojos”.

Según informes de las autoridades, “El Ojos” controlaba la venta de droga en la zona oriente del Valle de México. Como algunos de los capos, practicaba su generosidad con dadivas a los pobres. También se dieron cita en el panteón para despedir al narco.

Pato o no, “El Ojos” vivió varios años con su emporio criminal ante la complacencia de las autoridades. Cártel o banda lo que dirigía el narco o capo tuvo la oportunidad de crecer de manera escandalosa. Una organización criminal de tales dimensiones no surge de la noche a la mañana. ¿O sí? Las autoridades tendrán que explicar qué permitió que esa organización criminal se fortaleciera ante su presencia. ¿Nadie sabía que Tláhuac estaba plagado de narcomenudistas?

GRACO NO PUEDE

En Morelos, la espiral de violencia continúa y el gobernador Graco Ramírez es incapaz de encontrar una solución al problema.

Por ese motivo, el Frente Auténtico Morelense (FAM) realizará una marcha de Cuernavaca a la Ciudad de México, hoy lunes.

Los dirigentes del FAM buscarán a las autoridades correspondientes para plantearles la necesidad de que en Morelos se respete al Estado de Derecho y a los derechos humanos.

Demandarán que se aplique la justicia, “de modo que se investigue y castigue a los responsables de las monstruosas fosas comunes clandestinas”. Además, pedirán que se revisen las políticas de seguridad pública del gobierno del estado. También plantearán que se les explique qué paso con el Paso Exprés, donde murieron dos personas.

Otro punto de los planteamientos a las autoridades será el de la solución al conflicto financiero de la Universidad de Morelos, a la que el gobierno de Graco le congeló los recursos; además, de que el gobierno estatal deje de hostigar a la diócesis de Cuernavaca.

El gobernador perredista en su campaña electoral ofreció acabar con la delincuencia organizada y no cumplió. Es otro de los mandatarios que tienen en la política un instrumento para su promoción de su imagen.

Ya dijo que quiere ser candidato a la Presidencia de la República y lo pregona, sin tomar en cuenta que es uno de los mandatarios más ineptos emanados del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En otras ocasiones, el FAM organizó marchas y manifestaciones de protesta sin ningún resultado positivo. ¿Ocurrirá lo mismo en esta ocasión? Es posible que suceda lo mismo de siempre. Ninguna autoridad quiere ocuparse de la seguridad de los morelenses.

JUICIO POLÍTICO CONTRA GERARDO RUIZ ESPARZA

Los perredistas presentaron en la Cámara de Diputados una petición de juicio político contra Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

De concederse la solicitud de los amarillos, el funcionario federal tendrá que responder a una serie irregularidades registradas a lo largo de su gestión al frente de la dependencia.

La tragedia en el Paso Exprés, en la que perdieron la vida dos personas debido a la pésima construcción de la carretera que pasa por Cuernavaca, llevó a propios y extraños a pedir la renuncia de Ruiz Esparza a su cargo.

A la fecha no se ven señales de que el funcionario mencionado deje el cargo. Sin embargo, no hay peor lucha que la que no se hace y los perredistas ya pusieron su grano de arena.

