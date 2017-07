Su majestad: el Circo

De la carpa a las letras

Arturo Arellano

Su historia nos remonta 3 mil años atrás, cuando en culturas como la china, griega, hindú y egipcia, ya se realizaban disciplinas de acrobacia, malabar y contorsión para la formación de sus guerreros

Considerado como el espectáculo más antiguo de la historia de la humanidad: el circo, ha sido a través de los años un sector vulnerable y marginado por sus condiciones nobles, humanas e itinerantes. Sin embargo, también son los llamados creadores de sueños, ilusiones, asombro y grandes cantidades de adrenalina en cada una de sus formas. Ya sea con un acróbata volando en lo más alto de alguna carpa o algún equilibrista desafiando a la muerte sobre cuerdas y alambres flojos, siempre se halla en el circo una manera de hacerte sentir orgulloso de las capacidades humanas, de su fortaleza, humor, pasión y entrega al arte.

Se crea este espacio para rendir homenaje a todos esos lugares donde su majestad cobra vida: los circos y sus personajes, esas estrellas en su mayoría desconocidas, que entregan su vida al entretenimiento y asombro de las familias, gente que siguió los pasos de los romanos, que en su momento bautizaron como circo al espectáculo donde se fusiona teatro gestual con la gimnasia, acrobacia, danza, humor y música.

Citando al señor Andrés Atayde Guzmán, que platicó con DIARIOIMAGEN, en una de las funciones de lo que es el circo con mayor tradición en México, el Circo Atayde Hermanos, dijo: “el circo no morirá, en un momento tan difícil que no se queda en México, sino que ha trascendido en el mundo, estoy seguro de que no va a desaparecer, porque es el espacio donde los hombres hacen gala de las capacidades del ser humano”.

En esta charla, el señor Atayde nos explica que “esta crisis no se debe sólo a la ley de prohibición de los animales, sino al menos en México, también por los problemas económicos. Sin embargo, los jóvenes están ayudando a que este espectáculo siga vivo, aun con lo difícil que es realizar un acto de circo, se atreven y saben que vale la pena. Dentro de lo que es el espectáculo, no hay nada que se compare con el circo, tenemos el ejemplo de países como China, Rusia, en los que esta disciplina es como cualquier otra profesión y en un nivel de respeto a la altura, eso nos falta en México, que no se vea el circo como algo que no vale la pena, porque cuesta mucho hacerlo y todos los que están en la pista de Atayde son profesionales”.

Finalmente, nos invita a no perder la capacidad de asombro. “El circo siempre tendrá la misma esencia, lo que evoluciona es la manera de presentarlo. El circo es muy variado, no eran sólo los animales y ahora que nos los quitaron, no nos quedamos en un solo acto, son muchos, son malabaristas, acróbatas, contorsionistas, patinadores, payasos, hay infinidad de maneras para mostrar la grandeza de la corporalidad humana, las formas de asombrar son infinitas”.

Nacido en familia circense, entre artistas, tramoyistas y animales, refiere que “es difícil recordar la primera impresión que tuve de este espectáculo, porque nací aquí, veo circo desde niño, todos los días, pero a la fecha me sigo asombrando”.

Estaremos presentando en este espacio algunas recomendaciones y opciones de entretenimiento dentro de la vertiente circense. Como lo es ahora el caso de Circo Atayde, que presenta su temporada de verano en Carpa Astros de lunes a domingo, hasta el 6 de agosto.

