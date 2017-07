ATL evoluciona con su “Total Color Tour”

Con apenas tres años de carrera, el cantautor habla sobre su incursión al reggaetón; “yo no soy reggaetonero, lo que trato de hacer son fusiones, como lo que hace Drake, Rihana, Justin Bieber, que es más dancehall, moombahton”

Arturo Arellano

Apenas hace tres años se había presentado en el circuito profesional de la música con una imagen más suave, de lleno en el pop y con el hambre de triunfar de todo joven, ahora ATL, bastante crecido presenta “Totalmente”, un disco que le pinta como una de las nuevas promesas del pop latino, pues así ha quedado demostrado también con el firme paso que mantiene en su gira “Total Color Tour”, que pasará por la Ciudad de México el próximo 2 de septiembre y en la que el joven artista presenta sus nuevos temas si bien aún de pop, ya aderezados con otros ritmos latinos como el reggaetón.

ATL visitó la redacción de DIARIO IMAGEN y en entrevista explicó “sigo promocionando mi más reciente disco, del que se desprende mi sencillo ‘Selva de luz’, es como radial en toda la República Mexicana y aparte otro que es ‘Darte calor’ que está sólo en medios digitales. Generalmente los artistas sacan un solo sencillo, pero yo decidí sacar dos a la vez, a la par de mi gira ‘Total Color Tour’ que ya va en su sexta fecha, me ha ido muy padre”. Aclaró que “el sencillo radial ‘Selva de luz’ es completamente mío, yo lo compuse y produje, es todo mío, invité incluso a Meli G a cantar conmigo, ella es una actriz de doblaje, que hizo a ‘Bella’ en ‘La Bella y la Bestia’. En tanto ‘Darte calor’ es un tema que hice en complicidad con Ale Mendoza, un artista urbano en el que cada quien hizo su parte y después las unimos”.

Siendo un artista de pop, señala que “mi primera gira me llevó a Panamá, Colombia y otros países donde pude conocer a Maluma, tuvimos un festival juntos y le dije que me gustaría hacer música como en su estilo, porque a mí me encanta la fiesta y necesitaba música para bailar donde sea. Él me presento a sus productores y trabajé con ellos en Medellín, lo mismo conocí al productor de Nicky Jam, Enrique Iglesias y trabajé también con ellos, para el más reciente disco ‘Totalidad’, en el que puedo decir que de los artistas juveniles soy el primero en hacer reggaetón, a la gente le gustó aunque no me siento reggaetonero”.

Sobre su incursión en el reggaetón refiere que “lo que me distingue es que yo no soy reggaetonero, soy un artista pop que lo fusiona con otras cosas, lo que trato de hacer son fusiones, como lo que hace Drake, Rihana, Justin Bieber, que es más dancehall, moombahton”.

Su inspiración a la hora de las letras dice “la saco de situaciones que he vivido de amor y desamor, me inspiran los fans, me inspiran las anécdotas, creo que estoy creciendo apenas como autor, pero lo nuevo está quedando muy bien”.

ATL fue llamado por Google para crear contenido en relación a las canciones de su autoría “Tuve una junta con ellos, me invitaron a crear contenido para mi canal de YouTube, pero yo no soy un blogger, no soy Werevertomorrow, entonces decidí que lo que vamos a hacer es sacar canción tras canción cada dos semanas, todas inéditas con su video, de manera muy sencilla, con una sola cámara”.

Sobre la gira indicó que “Falta Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Mérida, San Luis Potosí. El concepto inicial es que cada canción tenga su color, porque psicológicamente cada color transmite un sentimiento diferente, entonces jugamos con eso, en toda la gama de colores, si en las pantallas hay rosa, también lo serán las luces o azul, amarillo, depende de cada momento del concierto. Aparte estoy cantando todo en vivo, músicos en vivo, hay pirotecnia, bailarines, es toda una experiencia”, concluyó.