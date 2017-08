El México bronco y la violencia social

Guillermina Gómora Ordóñez

Como si se tratara de una premonición, hace casi 40 años, Jesús Reyes Heroles advirtió: “Pensemos precavida y precautoriamente que el México bronco, violento, mal llamado bárbaro, no está en el sepulcro; únicamente duerme. No lo despertemos (porque) todos seríamos derrotados”.

Sí, nos venció el México bronco. La violencia habita en cada rincón del país, en sus diversas formas y facetas. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, revelan que durante junio de este año se superó por primera ocasión, en los últimos 20 años, la barrera de los 2,200 homicidios mensuales, con lo que junio desplazó a mayo de este 2017 como el mes más violento del que se tenga registro.

El nivel de violencia en el país se agudiza, la acción policíaca y militar resulta insuficiente e ineficaz. La estrategia del gobierno falló, ataca las consecuencias e ignora el origen del problema: la destrucción del tejido social.

La agresión se ha vuelto una constante en la casa, la escuela, la calle, el lugar de trabajo, incluso se justifica como un “acto de amor”, de lucha de clases y en algunos casos adquiere tintes aspiracionales. Basta ver el invasivo fenómeno de la narcocultura que llega a los hogares, en telenovelas, series de televisión, películas, corridos, diseños de ropa y estilos de vida.

No hay límite, ya vimos lo sucedido en Tláhuac con Felipe de Jesús Pérez Luna, alias “El Ojos”, era temido y al mismo tiempo respetado, controlaba la distribución de droga en esta zona además de Ciudad Universitaria, Xochimilco, Milpa Alta, Iztapalapa y los municipios de Chalco, Ixtapaluca y Los Reyes La Paz.

El Cártel de Tláhuac se consolidó en los últimos 15 años, creó una red de distribuidores de cocaína y mariguana, sicarios, halcones, ruleteros, bici y mototaxistas. Autoridades y ciudadanos sabían y vivían (¿viven?) del narcomenudeo.

Horas después del operativo de la Marina, aparecieron cartulinas como las siguientes: “El señor Felipe (Ojos). No roba, no secuestra, no extorsiona, le da trabajo a la gente. Atte: la gente pobre”. “El señor no es un delincuente, alivianaba a su gente, no roba, ni secuestra, ni extorsiona, da trabajo a alguien que conoces, es la gente. Atte: la gente”.

Una muestra palpable del México bronco y la socialización del delito, tal como como sucede en Puebla, con los “Huachicoleros”, donde el robo de hidrocarburo pasó de ser una infracción a un trabajo en el que la gente se involucra, robando, vendiendo y trasladando combustible, obteniendo ganancias económicas sin remordimiento alguno.

La gente defiende la ilegalidad, como vimos en mayo pasado cuando bloquearon la autopista; hasta crearon un aliado celestial: El “Santo Niño Huachicolero”.

Lamentablemente, la socialización del crimen, alcanzó al bono demográfico nacional. En el informe “Violencia, niñez y crimen organizado”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expone cómo los niños son “integrados” a organizaciones criminales a partir de los 10 y 11 años de edad.

Revela que alrededor de 30 mil niños y jóvenes en México trabajan para la delincuencia organizada en actividades que van desde la extorsión, el tráfico de personas, el secuestro, hasta la piratería y el narcotráfico.

¿Será que por elemental salud pública, debamos atender la sugerencia de Sara Sefchovich, socióloga y escritora, que plasma en su libro “¡Atrévete! Propuesta hereje contra la violencia en México”, donde señala: “Fracasadas las acciones gubernamentales… la única solución está en un movimiento de abajo hacia arriba… enfrentar la delincuencia desde el ámbito familiar, con las armas del afecto?”.

VERICUENTOS

¿Gobierno de coalición?

Una vez más, la tribu perredista de Los Galileos, que encabeza Guadalupe Acosta Naranjo, convoca al debate sobre los gobiernos de coalición. Hoy escucharemos los argumentos del promotor principal de esta opción: el priísta Manlio Fabio Beltrones participará también el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. ¡Órale!

Utilidades en Pemex

Como en sus buenos tiempos, Pemex reportó utilidades por tercer trimestre consecutivo, cosa que no ocurría desde hace 11 años.

La reingeniería financiera fue reconocida por Standard & Poors al calificar como estable la perspectiva crediticia de la petrolera. Al respecto, el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, afirmó que esta fortaleza no sólo impactará en el gobierno federal, sino también en otras empresas pequeñas y medianas en la cadena de valor que tiene esta gran industria estratégica de México. ¡Cierto!

Decálogo Infonavit

Buenas nuevas para los derechohabientes del Instituto, el director general, David Penchyna Grub, anunció la puesta en marcha de una Estrategia Integral de Mejora del Servicio, para que los trámites sean más rápidos, a través de un nuevo portal digital y una aplicación. Además, habrá nuevos Centros de Servicio Infonavit en el país. Novedoso el Nuevo Fondo de Protección de Pagos. ¡Vientos!

