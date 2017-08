Elis Paprika & The Black Pilgrims en pro de las mujeres

Surge Now Girls Rule, una voz colectiva en pro de la mujer y la equidad de género, un movimiento conformado por el talento de muchas artistas independientes

Asael Grande

¿Te has dado cuenta que los festivales musicales están integrados casi en su totalidad por hombres? Con el fin de crear una sociedad que brinde las mismas oportunidades tanto para hombres como para mujeres, es que surge Now Girls Rule, una voz colectiva en pro de la mujer y la equidad de género, un movimiento conformado por el talento de muchas artistas independientes, liderado por la intérprete, músico y compositora Elis Paprika: “hace dos años fuimos de tour a China, y nos fue muy bien, cada año nos han estado invitando, nosotros somos independientes desde hace siete años, entonces, al hacer autogestión, empezamos a crear nuestra propia forma de trabajo, y nos dimos cuenta que todo tiene que ser por medio de alianzas y en equipo, los grandes cambios en la historia son en equipo, cuando fuimos a Hong Kong a tocar, nos hicimos amigos de bandas de por allá, y así empezamos a hacer este movimiento global, empezaremos a hacer alianzas de este movimiento de mujeres, una vez al año hay campamentos, creemos que el movimiento debe ser más equilibrado, y un trabajo de proporción, no solamente musical, para que los fans sepan qué es lo que está pasando, de ahí fue que empezamos a hacer las noches Now Girls y los campamentos, que será uno anual; también tenemos las noches networking, que es donde mujeres que tienen diferentes profesiones, se juntan, y empiezan a trabajar entre ellas, por ejemplo, fotógrafas, músicos, cineastas, o quienes tienen venues”, explicó Elis Paprika, quien explicó que también como parte del movimiento Now Girls Rule, se impartirán talleres para crear conciencia de armonía y equidad de género, cuyo objetivo sea crear una sociedad más respetuosa, que brinde las mismas oportunidades tanto para hombres como para mujeres.

Respecto a su reciente álbum, “Black & White”, Paprika comentó que “ahora viene una serie de videos que son las aventuras de Elis Paprika, desde el primer disco tenemos cosas como muy punks, el estilo de Elis Paprika es muy bipolar, ha cambiado la forma de composición, el “Black & White” tiene los dos lados opuestos del estilo de Elis Paprika & The Black Pilgrims, la idea de lanzar un disco doble fue algo más caprichoso, para mí es muy importante es que las nuevas generaciones tengan el disco en físico, que es muy padre, desde abrirlo, olerlo, aunque hoy en día hacer un disco es muy complejo, siempre hemos hecho E.P’s, hicimos un disco doble por mero gusto”.

Con siete discos en su haber, Elis Paprika & The Black Pilgrims, quienes han formado parte del álbum Amo al Divo de Juárez con su versión de Hasta que te conocí de Juan Gabriel, así como del álbum Tributo A: Ana José Nacho (Mecano) con su versión de No tienes nada qué perder, llevarán en septiembre su rock maduro y denso a Corea, Japón, Malasia, Taiwán y China.