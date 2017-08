Jesús Guzmán celebra “5 años cada sábado”

Contará con Lalo Manzano y Odin Dupeyron como padrinos de placa

El próximo viernes 4 de agosto arrancará con las presentaciones de festejo, porque ningún otro standupero ha logrado estar todos los sábados consecutivos en un mismo lugar por un lustro

Arturo Arellano

Jesús Guzmán es un exitoso standupero y escritor de comedia, quien ha logrado mantenerse con su show durante cinco años consecutivos, todos los sábados en el Fat Crow de Antara, ahora para celebrar, arrancará con una serie de presentaciones de lo mejor de su repertorio y no lo hará solo en lo que ya considera su hogar, el Fat Crow, sino que ahora saldrá a diferentes puntos del país, haciendo crecer así su nicho de seguidores y llevando su mensaje de risa inteligente.

En entrevista para las páginas de DIARIOIMAGEN, Jesús explica que “empecé haciendo una comedia más simple pero que funciona, con ‘Pido la palabra’, que hablaba de la familia, de cómo mamá te aventaba la chancla y papá te pegaba, pero después ya hice un show más en serio, de lo políticamente incorrecto en la actualidad, así que hablo de religión, de problemas de nuestra sociedad, además juego con la voz e incluso hay imitaciones, creo que la tarea del comediante es la observación y sí, el acontecer diario te da material, pero muchas cosas también son experiencias personales, recuerdos, tu pasado, el trabajo, la familia, todo es material”.

Asegura que “no es fácil entrar en temas escabrosos, pero en mi show la gente no se ofende, a mi espectáculo acuden judíos, católicos y no se ofenden, la gente paga para reírse, no para enojarse y mi tarea es encontrar la manera de conseguirlo”.

Adelanta que en el show de festejo “se cuenta una historia que va teniendo un hilo conductor, un orden, hablo de cómo vivimos hoy, cuando todo mundo está volteando a ver de qué se agarra, en cuanto a la religión, ya no sabemos en qué o quién creer. También hablo de la sobreprotección a los niños de hoy, contra lo que nosotros vivimos, que parecía que nos querían medio matar, incluso en los juegos, con láminas oxidadas en las resbaladillas”.

Sobre la parte de la voces platica que “hago un tráiler de Star Wars con voces americanas, cómo sería la película con actores supergrandes, como Al Pacino o Eddie Murphy, para luego hacer lo mismo con actores como Carmen Salinas y Eugenio Derbez, es muy divertido. Luego hay una sección de chistes muy cortos y variados, en los que voy saltando de tema a tema, la sección se llama ‘Cosas que me cagan’, hago una observación de las cosas tontas que hacemos y me molestan, cómo llamar al elevador y lo que hacemos adentro para no convivir con los demás. De hecho las cosas que aquí digo son cosas que me hacen enojar en la vida real, pero las llevo al humor”.

El standupero celebra los cinco años, porque es la temporada más larga de Stand Up que se ha dado en México, ningún otro standupero ha logrado estar todos los sábados consecutivos en un mismo lugar por cinco años. Sin embargo, ahora busca presentarse en otras zonas más lejanas, desde Interlomas hasta varios lugares del interior de la República Mexicana.

Jesús realizará una función de festejo el 4 de agosto en el Fat Crow de Antara, donde contará con Lalo Manzano y Odin Dupeyron como padrinos de develación de placa.

Jesús Guzmán se encuentra haciendo pruebas para hacer la voz del “Pájaro loco” en la película que está próxima a estrenarse, que si bien ya dobló los trailers que se exhiben actualmente, aún no es en hecho que doblará toda la película. Lo mismo se encuentra enriqueciendo su canal en YouTube ‘En la luna con Jesús Guzman’ que es un Live show movible, “voy con mi escritorio a donde me inviten, un camerino, un jardín o una sala, he tenido como invitados a Adal Ramones, Eugenio Derbez, Aleks Syntek y Franco Escamilla”, concluyó.