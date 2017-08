El PRI está acabado

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

El mal no está en tener faltas, sino en no tratar de enmendarlas

Confucio, 551-479 a. C., filósofo y teórico social chino.

Una buena parte de la sociedad puso los ojos en la siguiente asamblea nacional del PRI. Y, no es para menos. Se trata del partido en el poder, aunque ahora destruido por su éxito electoral y las grandes deficiencias administrativas derivadas del ejercicio de los gobiernos, federal, estatal y municipal. Las encuetas todavía lo mantienen en la lucha; en algunos casos en primer lugar y otros en segundo, aunque haya encuestadores que lo ponen al final. La realidad es que es un instrumento político que tiene vida y está presente en muchas regiones del país. Sigue como el semillero de la clase política nacional y prueba de ello es que muchos aspirantes presidenciales de todos los partidos vieron la luz en el tricolor. Ahí están el mismo Andrés Manuel López Obrador, de Morena; Rafael Moreno Valle, del PAN, y obviamente todos los que pueden ser abanderados del PRI. Hoy, el debate interno es sobre la forma de repartir el poder en las próximas elecciones, en el remoto caso de ganar los comicios. Las reglas del juego serán modificadas para que se abra la baraja del líder máximo priísta, el presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, pese a tener muchos jamelgos, la caballada está flaca. Lo que deben reflexionar los priístas no es repartirse las manzanas, cuando saben que el temporal podría acabar con ellas, sino el reinventarse para atraer a un electorado que está harto de las promesas fallidas de políticos inmorales. Desafortunadamente, quien debería poner la pauta es el dirigente, Enrique Ochoa, pero sus limitaciones le impiden ver más allá del día a día. Sería buenos para ellos, analizar la sociedad y alejarse de los clichés. Hoy la política y la economía van de la mano. Hoy, en México, ambos sistemas están agotados.

PODEROSOS CABALLEROS: Durango, liderado por José Rosas Aispuro, se encuentra por debajo de la media nacional en homicidios dolosos, según el Inegi. Desde el 2011 (año con mayor tasa de homicidios en el país durante la última década), en Durango la incidencia de este delito se redujo en un 80.95 por ciento, al pasar de un estimado de 63 casos por cada 100 mil habitantes, a 12 casos en la misma proporción. *** Gruppo Campari, que dirige en México Jaime Argamasilla, adquirió a nivel mundial la marca independiente Bulldog Gin por 58.4 millones de dólares, de los cuales 3.4 millones corresponden a capital de trabajo y pasivos asumidos. Desde 2014, la misma Campari distribuía Bulldog Gin en todo el mundo con un contrato comercial exclusivo de 5 años, con opción de compra. Sin embargo, con una renegociación se adelantó a su adquisición. *** Holcim México, bajo el liderazgo de Rodolfo Montero, puso en operación plantas de producción dentro del polígono para suministrar el concreto que se utilizará en la cimentación de la terminal de pasajeros del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que dirige Federico Patiño. La adquisición del cemento la hizo IDINSA, al mando de Víctor Ortiz Ensástegui e ICA, sus socios estratégicos en esta magna obra.

AL FINAL DE CUENTAS: En 2016, el pasivo circulante de San Luiis Potosí, entidad gobernada por Juan Manuel Carreras, registró 4,696.8 millones de pesos de deuda derivada del sector educativo. Según Fitch Ratings, espera que el nivel de pasivo se reduzca en los próximos meses, derivado de las negociaciones del estado con el SAT. Un factor adverso es el monto de las pensiones, mismo que será insostenible en pocos años.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: KIA Motors México, liderado por Horacio Chávez, se comprometió con las mujeres emprendedoras y mediante el programa “KIA Motor de Mujer”, a las que entregará 100 mil pesos en apoyos para impulsar al proyecto ganador del programa. Durante todo agosto, la armadora coreana recibirá mediante una imagen, video o presentación, las propuestas de las mujeres emprendedoras que quieran obtener el programa de beneficios que ayudará a que su empresa llegue al siguiente nivel.

