No soy una persona que se baja los pantalones en el escenario: Alfonso André

Lanza el video “Puedes dejarme atrás”, tema incluido en su segundo álbum como solista, titulado “Mar Rojo”

Asael Grande

Artista con prestigio, que explora su creatividad y se renueva en cada uno de sus proyectos musicales, Alfonso André lanzó recientemente el video musical de su nuevo sencillo titulado “Puedes dejarme atrás”, tema incluido en su segundo álbum como solista titulado ‘Mar Rojo’.

Sobre ello, el baterista de Caifanes comentó con DIARIO IMAGEN: “el ‘Mar Rojo’ es mi segundo en solitario, en realidad lo hice con un grupo de músicos y de colaboradores que vienen trabajando conmigo desde el Cerro del Aire, que son Federico Fong, como coproductor, bajista y compositor; Chema Arreola, en la batería y en las letras, y el talento de dos guitarristas, Javier Calderón, y Lari Ruiz Velasco, y realmente se ha formado ese equipo desde el primer disco, nos gusta mucho trabajar y tocar juntos, acabamos de hacer un segundo tiraje de este “Mar Rojo” con un par de rolas que no venían en la primera edición, que es un cover (con el título de Rayo, Starman de Bowie) del maestro David Bowie, lo hicimos a manera de homenaje a una de las grandes influencias de la música, nos dejó un legado maravilloso de música”.

Distinguido por su calidad como músico y su participación en diversos grupos que han marcado la historia del rock español: Caifanes, Jaguares y La Barranca, André agregó que para la grabación de “Mar Rojo”, “escuché música de finales de los años 70, principios de los 80, toda esta onda del post punk, el new wave, como Talking Heads, The Clash, fue una época que me tocó vivir, fue en donde empecé a tocar con mis primeras bandas de garage, como Las Insólitas Imágenes de Aurora, pero el ‘Mar Rojo’ se nutre de música de muchos lados, de muchas épocas, soy un junkie de la música, y aparte no dejo de oír la música que me ha marcado a través de los años, principalmente de finales de los 60, principios de los 70, fue una etapa de la música riquísima, con bandas y propuestas originales, y a la hora de grabar ‘Mar Rojo’ tuve mucha ayuda de Cecilia Toussaint para cantar en el primer disco, y empezar una nueva brecha en mi carrera, ahora me sentí más seguro en este nuevo disco ‘Mar Rojo’, me atreví a hacer cosas que no hice en el primero, no soy un cantante que se baja los pantalones en el escenario, sigo siendo una persona bastante introvertida, por lo regular me quedo bastante quieto cantando las letras de las canciones, tengo más personalidad de baterista que de frontman, aunque seguiré haciendo las dos cosas a la par, me gusta mucho cantar, y este disco ‘Mar Rojo’ es más de banda, el primero fue de invitados”.

Recientemente Alfonso André lanzó el Cd del sencillo “Puedes dejarme atrás”, que incluye los temas “Puedes dejarme atrás”, “Mar Rojo”, “Suelta”, y “El sol saldrá”.

El baterista se presentará el 8 de septiembre con La Barranca en el Teatro Metropólitan, y el 30 del mismo mes, en la Arena Ciudad de México, con Caifanes.