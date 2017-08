Romeo Santos defiende su corona del Rey de la Bachata con “Golden”

Lanza disco y en éste incluye duetos con Nicky Jam, Daddy Yankee, Juan Luis Guerra y un atrevido tema junto a Julio Iglesias, dedicado al miembro masculino

Arturo Arellano

El considerado Rey de la Bachata, Romeo Santos, lanza “Golden”, nuevo disco con el que refrenda corona en este género, sin embargo, con mucha humildad refiere que los verdaderos reyes de la música le acompañan cantando a dueto algunos temas del material, como es el caso de Julio Iglesias, Nicky Jam, Daddy Yankee y a quien considera el verdadero Rey de la Bachata el señor Juan Luis Guerra. El disco se compone de 18 temas y ya está disponible a la venta, incluso este jueves 3 de agosto ofrecerá una firma de autógrafos con sus fans mexicanos en Plaza Universidad.

En conferencia de prensa, Romeo habló a detalle del proceso creativo de este disco “todos los artistas del género bachata han aprendido de Víctor Víctor, que tiene un estilo más a lo que hacía Juan Luis Guerra, boleros con toque de bachata, pero lo que yo hago desde mis inicios en Aventura se aleja de este concepto, porque la idea es que se disfrute la letra, pero que también las puedas bailar, que tenga esa agresividad, los bongós te invitan a bailar. En cuanto a mi voz podrán notar que hay temas donde estoy más suave y otros en notas más altas, pero no hago falsete, más bien mi registro de voz es muy alto. Estas características las escucharán en este nuevo disco, es ‘Golden’ porque creo que estoy en mi época dorada, en mi mejor momento, y por ende mis temas también”.

Asegura que afortunadamente su éxito ya no se puede considerar pasajero “tengo 18 años de carrera, no he llegado a este nivel por una sola canción. En este disco, ‘Imitadora’ ha gustado mucho y si el caso fuera que el tema sea el éxito más grande de ‘Golden’, no me afecta, porque siempre hay una canción que destaca más”.

Lo mismo niega que su canción vaya a desplazar a ‘Despacito’ de Luis Fonsi, pues ni siquiera se considera en competencia ‘Despacito’ es un fenómeno musical y la verdad es que me tengo que sentir orgulloso de un tema así, es la muestra de que sí se puede hacer un crossover y tener éxito global, sin cambiar tu cultura musical, eso hicieron Luis Fonsi y Daddy Yankee, que pusieron a Justin Bieber a cantar reggaetón. En cuanto a mi tema no creo que esté desplazando a la canción, no estoy en competencia con nadie”.

Sobre los duetos se dice complacido y particularmente habló de “Carmín” junto a Juan Luis Guerra “él es el verdadero Rey de la Bachata, la primera vez que estuvimos juntos cantamos en un escenario, una canción clásica de Juan Luis, ahora tengo el honor que sea un tema inédito y que me haya permitido componerlo, le mandé el 30% de la canción y le hablé para decirle que si quería podía terminarla y sin embargo, confió en mí y me dijo que la hiciera yo. Siempre va a ser para mí un honor cantar junto a Juan Luis Guerra”.

Por otro lado, en el caso de “Amigo”, una canción junto a quien considera el Frank Sinatra de los latinos, Julio Iglesias, platicó la divertida historia “Es un tema que yo tenía interés de componer al amigo y acompañante de todos lo hombres, y es que me surgió la idea, los hombres no me lo van a negar de cuando decimos expresiones como ‘Pensé con la cabeza de abajo’ o ‘me dejé llevar por el amigo’. Total que le mandé la canción a Julio, pero no le dije el contexto del tema, por pena o porque pensé que no querría grabarlo. Tiempo después él me habló y me pregunto ‘Romeo, ¿Le escribiste una canción al pito?’, a lo cual le respondí que sí, con temor porque no sabía cómo iba a reaccionar, pero me dijo que era un genio, esa es la verdad”.

“Golden” ya está disponible en todas las plataformas digitales y este jueves 3 de agosto, el cantante ofrecerá una firma de autógrafos en Plaza Universidad de la Ciudad de México.