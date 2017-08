La papa, reina de las vitaminas

La papa es rica en vitamina B6. Esta vitamina es capaz de reducir la homocisteína en el cuerpo que está relacionada con las enfermedades degenerativas, y ayuda en la prevención de un ataque al corazón.

Es una gran fuente de vitamina C. La vitamina C es muy importante para ayudar a eliminar los virus de la gripe y el resfriado, también desempeña un papel fundamental en la formación de los huesos y dientes, la formación de las células sanguíneas y la digestión. La vitamina C también es importante en el proceso curativo de las heridas, produce colágeno, el cual mantiene la elasticidad en la piel y ayuda a eliminar el estrés. También se cree que ayuda a proteger al cuerpo contra las toxinas que están vinculadas con el cáncer.

La papa contiene vitamina D. Esta vitamina juega un papel importante en el sistema inmunológico y la salud en general. La vitamina D se produce naturalmente en el cuerpo cuando se está expuesto a la luz solar, pero durante el invierno puede haber un descenso por falta de sol, esto podría ocasionar el trastorno afectivo estacional. La vitamina D está ligada en el estado de ánimo, los niveles de energía, ayuda a construir huesos saludables, los nervios, la piel, el corazón y los dientes.