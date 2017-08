¿Renunciarán?

Folclor urbano

Salvador Estrada

Ante el abuso del poder de los funcionarios que tienen altas responsabilidades y no cumplen con ellas, los ciudadanos se están organizando para exigir que cumplan o se vayan.

Y ante esta situación las peticiones de renuncias a los cargos están a la orden del día, pero hasta el momento no son escuchados los ciudadanos en sus reclamos. En el mes pasado se pidió la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, por “el socavón de la muerte”´ y la renuncia al director del Metro, Jorge Gaviño Ambriz, por el “corto circuito” en la estación Juanacatlán, que llenó de pánico a los usuarios.

Legisladores opositores al régimen priísta y ciudadanos al conocerse que el socavón del Paso Exprés en la carretera de Cuernavaca a Acapulco, causó la muerte de dos personas, pidieron la renuncia del secretario, pero éste no se inmutó y dijo que se investigaría.

Hasta el momento, la dependencia informó que se investigará a tres funcionarios de la SCT, quienes pudieran ser responsables de negligencia.

En cuanto a Jorge Gaviño, su renuncia fue pedida por el asambleísta Carlos Candelaria, del Partido Encuentro Social, quien señaló que es urgente y necesario el cambio, porque la seguridad de los usuarios se pone en riesgo, debido a que desde su llegada al Sistema de Transporte Colectivo no ha cumplido con lo prometido: mejorar el servicio del Metro.

Dijo el diputado Candelaria que no es nada personal, pero que habla por los derechos de los usuarios que viven cada día el deficiente servicio del Metro y porque Gaviño ha recibido apoyos económicos y el servicio ha empeorado.

Señaló, entre otras deficiencias, que no ha comprado ni reparado los trenes que se necesitan para mejorar el servicio. Indicó que se había comprometido a comprar 45 trenes con aire acondicionado y nada.

Y paga 2 millones de euros por asesoría del Metro de París, para la mejoría de la línea uno, pero no se ve y que los robos en el Metro han aumentado, pese a que se incorporaron mil 200 policías para fortalecer la seguridad. Sólo en el primer trimestre de este año los atracos fueron 279.

Dijo que solicitará a la Auditoría Superior de la Federación que investigue en el Sistema de Transporte Colectivo para conocer la utilización de los recursos y anunció que hará recorridos por diversas estaciones del Metro para recolectar firmas de usuarios, a través de la organización “change. com” para la destitución de Jorge Gaviño.

Bueno, y para empezar el mes de agosto, se pidió la renuncia del gobernador de Morelos, Graco Ramírez. El Frente Amplio Morelense pide que dimita porque la inseguridad se agudiza por las autoridades corruptas y represoras.

El frente viene en caravana a la Ciudad de México para pedir al presidente Enrique Peña Nieto que intervenga para que se dé un cambio de fondo en el gobierno de Morelos.

Javier Sicilia, poeta y escritor, uno de los que encabezan la caravana, declaró antes de salir a la carretera, que desde 2016 se integró el Frente Amplio Morelense para demandar la renuncia de Graco Ramírez y la desaparición de los poderes.

La caravana llegó ayer a la Ciudad de México para entregar sendos documentos al secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong y al presidente Peña Nieto, donde dan a conocer una serie de atropellos por parte del gobierno de Graco Ramírez. Se pueden pedir las renuncias de los funcionarios que no cumplan con su deber, y hacer marchas y plantones, pero ellos no se mueven, si no ven el dedo de Dios.

