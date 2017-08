El rediseño de Manlio

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Manlio Fabio Beltrones Rivera está dispuesto a todo, con tal de forjarse una nueva personalidad política, que lo aleja de la de eterno perdedor electoral.

El sonorense va a todas, en su prédica como político demócrata. Jala con unos, con otros, con los de dentro y los de fuera de su partido, se le advierte desesperado en el rediseño de una imagen gastada y añeja.

Pretende su resurgimiento político, con un solo propósito, el 2018 y asegurar el futuro propio y el familiar en ese rumbo incierto que sigue su todavía partido.

Quiere impactar y sabe que la oportunidad está a modo, la asamblea de su partido está cercana y las mesas de trabajo serán un espacio propicio, especialmente la de Guadalajara, donde se hará presente y se espera un duelo de poder a poder con el dirigente sectorial Arturo Zamora Jiménez, quien se hará presente en las cinco mesas de debate.

Manlio Fabio convoca a sus ex pastoreados diputados federales, para que acudan a la reunión partidista y participen, debatan y ayuden a definir las reglas sobre el futuro del partido.

Se reúne con ellos, los motiva para que no caigan en diatribas ni falsos debates y se erige como el conductor de una militancia que carece de liderazgo y que asume como tales a políticos sin mayor presencia, pero que saben aprovechar los momentos críticos que vive el partido.

Beltrones Rivera conoce el suelo que está pisando y no desecha ningún acercamiento, ni al tipo de personajes que elige para ello.

El lunes le fue adecuado para reunirse y comer con algunos de los integrantes de su bancada en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados. Por la tarde-noche aprovechó para reunirse con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa y el ex dirigente nacional del PAN, Gustavo Enrique Madero Muñoz.

Ayer martes, desayunó con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, con quien compartió estrategias y proyectos de lo que cada uno pretende con rumbo al 2018 y dejaron abierta la posibilidad de ir juntos.

Manlio explora todos los terrenos y esquemas posibles, en su búsqueda por reinsertarse nuevamente en los espacios que él mismo abandonó, dolido por el poco respaldo otorgado desde las instancias gubernamentales tras su fracaso como dirigente nacional del PRI.

El sonorense sabe que su espacio natural no es el electoral, ya que ha recibido demasiados reveses en el mismo. No es estratega en ese terreno, pero si en el conciliar grupos y posiciones.

Fracasó como presidente del PRI, también en su propósito de ser coordinador de los diputados priístas en la LIX Legislatura, cuando le disputó el cargo a Elba Esther Gordillo. Fue mal operador en la campaña presidencial de Roberto Madrazo Pintado, lo que da por sentado que su camino no es ese, por lo que quedan dos rutas a seguir, la de ser candidato a senador, nuevamente, o la de impulsar y negociar la candidatura de su hija, Sylvana al mismo espacio.

Lo de Manlio Fabio presidenciable se encuentra sumamente distante y más alejado de esa posibilidad que nunca.

La asamblea no hará rectificación alguna en los estatutos y la presencia del sonorense en las mesas de discusión ya no inquietan, como tampoco algún amago que pueda hacer con sumarse al proyecto de otro de los presidenciables, sin importar si es miembro del tricolor o no.

Embajadora en Colombia

Finalmente, la senadora Blanca Alcalá Ruiz solicitó licencia en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para ausentarse del cargo y aceptar la distinción de ser embajadora de México en Colombia.

Blanca que antes del Senado de la República, el que ganó por mayoría derrotando al panista Javier Lozano Alarcón y al ahora petista Manuel Bartlett Díaz, fue alcaldesa de la capital y después candidata al gobierno de Puebla, prefirió emigrar al cuerpo diplomático antes de competir nuevamente por el gobierno poblano.

Sabe que las condiciones en esa entidad no son propicias para el priísmo y prefiere abortar cualquier intención de participación.

A Blanca se le venía mencionado en una posible mancuerna con el ex diputado y también ex alcalde de la capital, Enrique Doger, donde éste iría por el gobierno del estado y Blanca nuevamente por la capital.

Puebla, Guanajuato, Ciudad de México y Veracruz resultan de las principales entidades del país que renovarán gobiernos estatales, en las que pocas o nula oportunidades de victoria se le conceden al Revolucionario Institucional.

Afean Guadalajara

Nadie entiende el porqué del aceleramiento del alcalde de la capital de Jalisco, Enrique Alfaro, por llenar el municipio de adefesios que considera obras de arte.

Las supuestas obras de arte, son distribuidas en diversos puntos de Guadalajara y representan el aporte cultural de un político que solamente está a la espera de postularse como candidato al gobierno estatal.

Alfaro ya lo fue en la pasada elección y perdió en una contienda sumamente cerrada, ante el priísta Jorge Aristóteles Sandoval, por lo que buscó el ayuntamiento de Guadalajara, el que ganó con amplitud para mantenerse vigente y poder nuevamente competir.

El alcalde de Guadalajara busca trascender con estas obras que considera artística, pero que además son producto del ingenio y visión de artistas de Jalisco (eso dice) como José Fors, un artista plástico nacido en Cuba, crecido en la Ciudad de México, pero radicado en Guadalajara, quien tiene la virtud de ser cantante del grupo La Cuca (CQ) y diseñó una taza gigantesca con un árbol dentro.

Otro más, Pedro Escarpa es creador de un bolígrafo que rinde culto a los periodistas muertos (¿).

