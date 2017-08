Inicia colaboración Senado-Negociadores de TLC

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Pablo Escudero, presidente del Senado, recibió ayer de Ildefonso Guajardo, titular de Economía, el documento base que establece las prioridades de México en la Negociación del TLCAN.

Bajo el título de “Prioridades de México en las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, el documento contiene 4 ejes que guiarán la postura del equipo mexicano.

El primer eje, explicó Escudero, buscará fortalecer la plataforma de producción y exportación, a través de promover la mayor participación industrial y empresarial de México en las cadenas globales de valor, y fortaleciendo la proveeduría regional.

El objetivo será el de avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable, para promover un piso parejo para que más emprendedores y más Pymes se incorporen competitivamente al comercio internacional, explicó Escudero.

El senador Escudero señaló que el último eje promoverá la certidumbre del comercio y las inversiones en América del Norte.

Con base en el acuerdo que permitirá a senadores tener un lugar en la mesa de negociaciones del TLCAN, dijo, en el Senado se analizarán cada una de las medidas propuestas cuidando que la revisión del TLCAN derive en el fomento del libre comercio, la integración regional y la generación equitativa de empleos en los tres países, a fin de enfrentar con mayor efectividad los desafíos económicos de México.

Luego de remitir este documento a Pablo Escudero en su calidad de presidente del Senado y de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Ildefonso Guajardo, titular de Economía quien –junto con Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores–, encabeza las negociaciones del TLC, presentó ayer a su equipo con el cual operará la revisión del TLCAN:

– Kenneth Smith Ramos, será, dijo, quien coordine los grupos de negociación simultánea en diferentes frentes.

-Salvador Behar Lavalle a su vez apoyará a Smith Ramos como jefe negociador adjunto, y;

-Juan Carlos Becker, subsecretario de Comercio Exterior, dará seguimiento a todo el proceso.

El secretario de Economía consideró que los tres del equipo negociador, con más de 20 años de servicio público, cuentan con la experiencia suficiente para sacar adelante las mejores condiciones de la revisión del TLCAN.

Retiro y expulsión de embajadoras

Quien llegó ayer a la sesión semanal de la Comisión Permanente con “la espada desenvainada” fue el coordinador PAN en San Lázaro, el michoacano Marko Cortés, quien le exigió al presidente Enrique Peña Nieto retirar de Venezuela a Eréndira Araceli, embajadora mexicana en Caracas y expulsar a María de Lourdes Urbaneja Durant, embajadora de Nicolás Maduro en México.

Acompañado por los diputados blanquiazules Armando Rivera, vicecoordinador Económico de PAN en San Lázaro, y de Miguel Salím, integrante de la Comisión de Economía, Cortés pidió actuar con mayor contundencia ante Maduro.

Es inadmisible, dijo, tolerar la represión que realiza Maduro en contra de su pueblo, y en especial el que haya vuelto a encarcelar a Leopoldo López y Antonio Ledezma.

“Nosotros hemos solicitado pasar del dicho al hecho, no sólo reprochar lo que está ocurriendo en Venezuela sino ya comenzar a tomar medidas…

“Ha habido violencia, ha habido sangre, ha habido pérdidas humanas –más de 100 hasta el momento–, esto es inaceptable y la comunidad latinoamericana, la comunidad internacional ya no puede seguir con los brazos cruzados sin decir, sin hacer absolutamente nada”, subrayó.

Dijo que los panistas exhortan a los mexicanos y a su gobierno a recibir a cualquier venezolano que esté en situación de riesgo, de libertad o físico, para ellos o su familia de manera temporal mientras esto se corrige.

Responde AMLO

A nombre de Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena y precandidato adelantado a la Presidencia de la República, quien anda de gira por Sudamérica, el diputado Vidal Llerenas pidió desde la tribuna de la Comisión Permanente al presidente Enrique Peña Nieto que acuda incluso al Papa Francisco, a fin de impulsar un diálogo entre las partes en conflicto en Venezuela.

Antes que ir a las expulsiones de embajadores y a sanciones económicas, dijo Llerenas a nombre de AMLO, se debe buscar un acuerdo pacífico, para encontrar una salida sin violencia, “para que todos ayudemos a buscar una salida pacífica y negociada a esta crisis”, dijo.

Lo que debe prevalecer, insistió, es la búsqueda del diálogo y la conciliación, “de fortalecer el encuentro en un país hermano como es Venezuela, esa tiene que ser la posición del gobierno mexicano, esta tiene que ser la posición de esta Cámara y la que no tiene que ser, es la posición en la que se violen los principios de la política exterior mexicana.

Esta es la primer vez que AMLO y su grupo de senadores y diputados plantean un posicionamiento público, en el legislativo, respecto de la crisis venezolana, sin hacer la critica mínima hacia Nicolás Maduro.

Vidal Llerenas no pudo resistirse a criticar a quienes en México han tenido “el repentino interés que hay sobre el tema (sobre las acciones de Maduro contra el pueblo y la Asamblea Nacional además de los líderes opositores), pues por supuesto corresponde al interés que hay por influir con este en la agenda política nacional. Eso es lo que no es legítimo y eso es lo que no sirve al país”, apuntó.

Es decir, quienes critican y repudian desde México los actos de Maduro son críticos ilegítimos e interesados. Órale!!!

Siguen los preparativos

La secretaria general del CEN del PRI, la ex canciller Claudia Ruiz Massieu, encabezó ayer la Instalación de la Comisión Nacional de Dictamen, dentro de los preparativos para la realización de la 22 Asamblea Nacional del 12 de agosto.

Acompañada por del senador Ernesto Gándara Camoú, secretario Técnico del Consejo Político Nacional, de la Comisión Ejecutiva de Organización, y de la Comisión Nacional de Dictamen, Ruiz Massieu afirmó que la Asamblea Nacional será una oportunidad para seguir cohesionando la identidad priísta.

En lo que se consideró una respuesta a quienes han reclamado no romper candados ni pensar en lanzar a un candidato sin militancia, Ruiz Masieu indicó que si algo ha ratificado el priísmo, es su adaptación a las exigencias de los momentos clave de la historia de México

“Hoy lo hace de nuevo como un instituto político mayoritario, plural, nacional, abierto, incluyente y democrático”, subrayó.

Y agregó:

“Pero también para reposicionarnos de cara a una ciudadanía demandante, informada, incluyente, y que exige ser la protagonista de los grandes movimientos de transformación y de la construcción del México del Siglo XXI.

“La gran plenaria de la Asamblea Nacional de la semana entrante será la plataforma para que el PRI se siga consolidando como el líder en la transformación de México, como la opción política de la mayoría de los mexicanos y para que éstos se empoderen.

El PRI es el partido del futuro de México”, precisó.

Recordó que detrás de todos estos preparativos, están las mil 34 asambleas en todo el país, en las que participaron más de 365 mil priístas.

Ruiz Massieu aprovechó para hacer un reconocimiento al senador Enrique Burgos, quien encabeza la Comisión Nacional Redactora, instancia que ha elaborado la propuesta de predictámenes que servirán para iniciar los trabajos y el debate informado, autocrítico, propositivo e institucional en las Mesas Temáticas Nacionales.

