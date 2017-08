Con “Debajo de tu ombligo”, José María se muestra enamorado de la vida

“Tengo mi propia manera de escribir, guiándome con lo que mi padre (el cantautor Napoléon) me ha dicho, que a la mujer se le respeta, igual que a la vida”, señala

Asael Grande

El juvenil cantautor y miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), José María, quien debutó a los nueve años de edad, demostrando un talento único y las ganas de conseguir el gusto del público, trabajó constantemente a través de oportunidades que fueron llegando en el camino, y ahora promociona el tema “Debajo de tu ombligo”, con ritmo de balada urbana: “Debajo de tu ombligo”, desde el sencillo hasta toda la propuesta del disco, es con un estilo que he mantenido toda mi vida, tanto en la composición como en la manera de hacer la música, traté de hablar en esta canción de una mujer muy real, de no seguir estereotipos de rubias con ojos azules, despampanantes, sino tratar de hablar de una mujer que puede ser que no esté maquillada, que hable grosera como de repente son las mujeres actuales, sin ser corrientes, y con ese salvajismo que a uno lo atrapa más a veces que la pestaña postiza, traté en muy pocas palabras de retratar a las mujeres que yo amo, que son mi madre, la mujer más sencilla del planeta, mi novia, mis hermanas, que son mujeres muy sencillas, traté de homenajear a esas mujeres que no necesitan producirse horas para verse guapísimas y hacer que uno se enamore de ellas”, dijo el cantante en rueda de prensa.

De la mano del productor Manuel Moreno, ganador de un Grammy Latino, José María se muestra con este tema enamorado de la vida y de una mujer. “Debajo de tu ombligo” es el tema con el que el cantante José María lanza su nueva producción musical bajo el sello de Universal Music, material que incluye desde baladas hasta pop rock: “el disco va a incluir diez temas, en los cuales en seis tuve oportunidad de participar, algunos son completamente míos, otros son coautoría con Manu Moreno, es un disco producido por él, que aparte es un productor extraordinario, un ganador del Grammy Latino como compositor, es un disco hecho con mucho corazón, con mucho talento, con músicos extraordinarios, y de verdad estoy feliz, es un agasajo para mí tener canciones preciosas y que las vistieron de manera maravillosa”, explicó José María.

Originario de Aguascalientes, José María persiguió siempre el sueño de poder cantar y llegar al corazón de la gente con su música, atento a la educación y guía que recibió de su padre, José María Napoleón, que sin duda es su maestro: “desde chico tuve que soportar el que le cambiaran la letra a las canciones de mi padre para insultarme, soy un hombre de oídos sordos, me he conducido toda mi vida bajo mis propias reglas, trato de ser congruente con lo que pienso y hago, quiero forjarme mi carrera como solista, tuve que cancelar unas fechas con mi padre, quien siempre me da buenos consejos, me gustaría hacer shows en vivo con mis músicos, tengo mi propia manera de escribir, guiándome con lo que mi padre me ha dicho, que a la mujer se le respeta, igual que a la vida”, finalizó el cantante.