“Un día particular” llega al Teatro Rafael Solana

La obra, protagonizada por Edith González y Luis Felipe Tovar, arranca nueva temporada este viernes 4 de agosto

Arturo Arellano

Una de las más conmovedoras historias de amor contadas en el formato de teatro es sin duda “Un día particular”, pluma del escritor italiano Ettore Scola y protagonizada en su versión mexicana por Edith González y Luis Felipe Tovar, ambos bajo la dirección de Claudia Ríos, que llegan al teatro Rafael Solana para arrancar su nueva temporada este 4 de agosto.

En conferencia de prensa, tanto la directora Claudia Ríos como su elenco, ofrecieron detalles al respecto. Edih González, estandarte de esta puesta en escena, celebró que “una historia de amor pueda tener éxito en esta actualidad tan golpeada por la violencia, que bueno que podamos seguir representando este texto maravilloso para nuevo público en diferentes espacios y con esto seguir llevando también un mensaje de cómo la ignorancia nos hace ser sujeto u objeto de abusos. La historia narra una posibilidad de amor del alma, de dos seres que si no es por un día particular en que Hitler visita Roma, quizá no se hubieran conocido. Por una parte el personaje de Luis Felipe Tovar es culto e intelectual y por otra el mío es inteligente, pero ignorante a nivel cultural, entonces esta experiencia le abre su mente”.

Destaca que “esta no es una obra que por estar planteada en 1938 no tenga que ver con lo que hoy vivimos, esta obra es tan vigente que podemos citar muchos ejemplos hoy en que la desigualdad y la injusticia siguen imperando. Antonieta que es mi personaje sufre de maltrato de parte de su marido e hijos, es abusada y por otra parte Gabriel (Luis Felipe Tovar) es perseguido por decidir ser quien es. Actualmente nos enfrentamos a casos como el de Jacinta, Teresa y Alberta, que fueron víctimas de la desigualdad y con este texto cálido, entrañable y contundente podemos invitar a la gente que no sigamos permitiendo que las personas sean transgredidas, que se respeten sus derechos. Qué mejor que hacerlo a través de una historia de amor”. Refiere también que “las mujeres hemos tenido un largo recorrido para ganar espacios en la sociedad, pero tenemos que seguir luchando y agradeciendo todo lo que cada mujer ha hecho para estar en donde estamos, que tengamos derecho a trabajar sin ser juzgadas”.

En tanto, Luis Felipe Tovar reconoce “el gran trabajo y entrega de Edith González en el escenario, agradezco que pueda compartir esta experiencia con ella. Creo que después de su historia de valentía y coraje frente a una enfermedad que no logró derrotarla, ella se ha vuelto estandarte de la obra, ella es un ejemplo vivo de lo que deberíamos hacer todas las personas, jamás rendirse”. Y explica que “lo que van a ver en esta obra es una entrega actoral absoluta, aquí no hay nada artificial, no hay pirotecnia, no hay luces ni proyecciones, hay un trabajo actoral impecable y espero no ser arrogante, pero es una obra de teatro que vale la pena venir a ver”.

“Un día particular” arranca temporada en Teatro Rafael Solana este 4 de agosto y ofrecerá funciones los viernes a las 19:00 y 21:00 horas, sábados 18:30 y 20:30 horas y domingos 17:30 y 19:30 horas.